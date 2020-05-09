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Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем ПобедыФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актрису Ольгу Куриленко, сыгравшую девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» и проживающую в Лондоне, затравили за поздравление с Днем Победы украинцы. Соответствующая дискуссия произошла под публикацией в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном кадре запечатлен сын Куриленко на фоне сооруженного из картона танка. «С Днем Победы в Европе! А для наших с завтрашним Днём Победы!» — подписала она пост, набравший больше 11 тысяч лайков.

Украинские фанаты актрисы возмутились ее высказыванием и принялись уточнять, кого она подразумевает под словом «нашими». «К "нашим" относятся все бывшие страны СССР, которые воевали», — ответила Куриленко.

Более того, знаменитость упрекнули в том, что она стыдится быть украинкой. «Если вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто вы?», «Вы меня разочаровали», «Ваша фамилия заканчивается на -енко, а это чисто украинские фамилии», — комментировали они.

Актриса пояснила, что, согласно результатам ДНК теста, у нее присутствуют российские, белорусские и польские корни. «Национальность определяют по крови, ведь правда? Тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Я сама удивилась», — пояснила Куриленко.

Ранее российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом. «И типа все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдем», — написал артист на своей странице в Instagram, призвав подписчиков перейти на страницу администрации США и высказать в комментариях под соответствующим постом свои мысли.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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