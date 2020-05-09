Умер основатель рок-н-ролла Литтл Ричард

Влада Некрасова

Один из самых известных американских музыкантов, которого называют отцом рок-н-ролла, Литтл Ричард, скончался в возрасте 87 лет. Элтон Джон и Элвис Пресли называли его своим учителем.

Американские журналисты сообщили, что сегодня днем ушел из жизни один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард. Настоящее имя музыканта было Ричард Пенниман, его называли «отцом рока». «Причина смерти пока неизвестна», - сказал изданию сын музыканта Дэнни Пенниман.

Литтл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла и называл себя архитектором данного жанра, а также настоящим королем рок-н-ролла. Певец был одним из первых музыкантов, внесенных в знаменитый Зала славы рок-н-ролла: его включили туда в 1986 году.

Американский артист более всего известен композициями Tutti Frutti, которую затем перепел Элвис Пресли и Пэт Бун. Кроме того, он записал хит Long Tall Sally, Lucille и другие. Кроме того Ричард снялся в двух музыкальных фильмах: «Don’t Knock the Rock» и «The Girl Can’t Help It».

Фото: Legion-Media

