Уровень заболеваемости коронавирусом в России не снижается — Минздрав

Алексей Вольцев

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что в настоящее время нельзя говорить о том, что заболеваемость коронавирусом в стране пошла на спад.

Свое мнение он озвучил в ходе выступления в эфире телеканала «Россия 1» 8 мая. Министр подчеркнул, что успокаиваться пока нельзя и на прямой вопрос о том, стал ли снижаться уровень заболеваемости COVID-19, ответил:

«Я, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить, что мы сейчас пошли на спад. Пока нет».

По его словам, сейчас в РФ достигнут баланс по госпитализации, и во многих муниципальных образованиях нет необходимости в дополнительных койках. Однако есть субъекты, где это все же требуется.

Таким образом глава Минздрава подтвердил свой же тезис о том, что отношение числа выздоравливающих пациентов и больных, поступающих в медучреждения с коронавирусом, выравнивается.

Впервые он высказал его 7 мая, сообщив, что более 30% коек из числа заготовленных для пациентов с коронавирусом остаются свободными.

По состоянию на 8 мая в России общее число заболевших достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, выздоровели ― 26 608.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Михаил Мурашко допустил перенос Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август или сентябрь из-за эпидемии коронавируса.