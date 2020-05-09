Успокоить русофобов. Сенатор объяснил присвоение США победы над нацизмом

Влада Некрасова

Заявление Белого дома в его видеоролике, в котором победа над нацизмом присвоена лишь США и Великобритании, выглядит, как элемент борьбы между сторонниками и противниками сближения США с современной Россией, заявил RT глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Белый дом опубликовал в Instagram видеоролик, в котором упомянул только США и Великобританию среди стран-победительниц нацизма. Роль Советского Союза в событиях, повлиявших на ход мировой истории, никак не упоминается.

Косачев напомнил о недавнем разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором роль СССР уважительно признавалась американцами.

"Такая интерпретация, где Советского Союза нет, является неким элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с современной Россией", – сказал сенатор.

Он отметил, что такими заявлениями американцы пытаются подправить президента Трампа. Другой же версией он посчитал, что такая позиция может быть инструментом внешней политики США.

"Тема интерпретаций военной истории может быть серьезным фактором объединения. Помимо внутренней борьбы, это некая попытка успокоить американских союзников в Европе, настроенных наиболее антироссийски", – добавил Косачев.