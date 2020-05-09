В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар

Вадим Карасев

Вид на здание реактора MARIAФото: Национальный центр ядерных исследований

В Национальном центре ядерных исследований под Варшавой произошло возгорание, радиоактивного выброса не зафиксировали. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает Польское агентство атомной энергии, передает РИА Новости.

В агентстве заявили, что на место вызвали сотрудников пожарной охраны. Огонь не захватил часть исследовательского центра, в которой находятся изотопы и радиоактивные вещества. На месте происшествия произвели анализ уровня радиации — дозиметрические измерения. Уточняется, что не было зафиксировано радиоактивных загрязнений, фон остается в норме.

В Польше на данном предприятии работает исследовательский ядерный реактор MARIA, названный в честь польской ученой Марии Склодовской-Кюри. Национальный центр занимается производством радиоактивных фармацевтических препаратов, востребованных в том числе и в медицинской сфере услуг.

В декабре прошлого года сообщалось, что 19 ноября на юге Японии, на морском берегу курортного острова Мияко, обнаружили цилиндр с надписью «урановый топливный стержень». Находка вызвала панику, однако специалисты сил самообороны Японии не зафиксировали признаков повышенного радиационного фона.