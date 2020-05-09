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В Харькове состоялся автопробег, посвященный Дню Победы

В Харькове состоялся автопробег, посвященный Дню Победы

В украинском Харькове провели традиционную церемонию в честь Дня Победы. В условиях борьбы с пандемией, мероприятие прошло со всеми мерами предосторожности — присутствующие были в масках и соблюдали дистанцию.

Церемония состоялась на Мемориале Славы в Лесопарке. К памятнику Родины-Матери руководители Харькова и горожане возложили цветы, тем самым почтив память погибших на фронтах войны.

С речью выступил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который также принял участие в традиционном возложении цветов.

«Обычно День Победы был днем, когда на Мемориал Славы приходило много людей, которые возлагали к памятникам цветы. Как видите, после нашей церемонии люди сами идут к Мемориалу, и думаю, что они будут идти весь день. День Победы — это великий праздник. Это праздник людей, которые своей жизнью показали пример и сломали хребет фашистской гадине, которая тогда поработила Европу и вышла к рубежам СССР. И тогда советская армия дала отпор и сделала все, чтобы мы жили под мирным небом», — сказал мэр.

Одновременно с этим в Харькове 9 мая, несмотря на карантин, энтузиасты устроили автопробег, посвященный Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.


В нем приняли участие ретро-автомобили, а многие участники были одеты в форму бойцов Красной армии времен войны.

Мероприятие не прошло на Украине незамеченным — «свидомые» СМИ подняли шум, обвиняя участников пробега в несоблюдении карантинных мероприятий.

Ранее ИА Newstes сообщало, что мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан 9 мая выйти на балконы с портретами своих родственников, принявших участие в войне.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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