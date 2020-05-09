В Харькове состоялся автопробег, посвященный Дню Победы
В украинском Харькове провели традиционную церемонию в честь Дня Победы. В условиях борьбы с пандемией, мероприятие прошло со всеми мерами предосторожности — присутствующие были в масках и соблюдали дистанцию.
Церемония состоялась на Мемориале Славы в Лесопарке. К памятнику Родины-Матери руководители Харькова и горожане возложили цветы, тем самым почтив память погибших на фронтах войны.
С речью выступил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который также принял участие в традиционном возложении цветов.
Одновременно с этим в Харькове 9 мая, несмотря на карантин, энтузиасты устроили автопробег, посвященный Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В нем приняли участие ретро-автомобили, а многие участники были одеты в форму бойцов Красной армии времен войны.
Мероприятие не прошло на Украине незамеченным — «свидомые» СМИ подняли шум, обвиняя участников пробега в несоблюдении карантинных мероприятий.
Ранее ИА Newstes сообщало, что мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан 9 мая выйти на балконы с портретами своих родственников, принявших участие в войне.