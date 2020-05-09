В Италии в выходные дни усилили контроль за городскими парками и пляжами

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В эти выходные дни в Италии усилен контроль за соблюдением мер по противодействию распространению коронавируса. Особое внимание уделено городским паркам, посещение которых разрешено с 4 мая, а также пляжам, пишет в субботу AdnKronos. Агентство отмечает, что к патрулированию привлечены подразделения конной полиции.

Об усилении контроля, в частности, написала в Facebook мэр Рима Вирджиния Раджи. Предвидя значительное увеличение в выходные дни количества людей в городских парках и скверах, она обратилась к жителям итальянской столицы с призывом «не рисковать» и «продолжать соблюдать правило безопасной дистанции», что «продиктовано необходимостью не допустить новых заражений».

Об усилении контроля за местами традиционных прогулок миланцев объявил и мэр «северной столицы» Италии Джузеппе Сала.

Согласно данным, опубликованным в субботу на сайте МВД Италии, 8 мая за нарушение ограничительных мер административные санкции были наложены на 1 979 человек. 14 уличены в предоставлении о себе ложной информации. Против 3 носителей коронавируса выдвинуты обвинения в нарушении режима карантина.

В сообщении также отмечается, что силы охраны общественного порядка в общей сложности произвели проверку более 172 тысяч человек. Контролю подверглись также свыше 63 тысяч коммерческих структур. В 113 случаях их владельцы были оштрафованы, 14 предприятиям было предписано временно приостановить работу, а ещё 5 вынуждены были полностью прекратить деятельность.

По данным службы гражданской защиты за субботу, в Италии насчитывается 84 842 больных коронавирусом. За сутки поправились 4 008 человек, а общее число выздоровевших превысило 103 тысячи. В то же время умерли 194 заболевших.

Жертвами COVID-19 в Италии уже стали 30 395 человек. С начала эпидемии в стране были инфицированы коронавирусом 218 268 человек, включая выздоровевших и умерших.