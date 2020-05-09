В Китае за сутки выявили один ввозной случай COVID-19

Лидия Мартынова

Один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 53 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что единственный новый случай является ввозным, зарегистрирован в городе центрального подчинения Тяньцзинь. В общей сложности в Китае был выявлен 1681 ввозной случай коронавирусной инфекции, все еще болеют 176 человек, четыре находятся в тяжелом состоянии, 1505 пациентов выздоровели. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 887 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 208 человек (15 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 046 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 15 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 33 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 836 бессимптомных носителей.