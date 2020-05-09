В Минске состоялся единственный в этом году парад в честь Дня Победы

Анастасия Иванова

В Минске состоялся военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие транслировалось всеми белорусскими телеканалами.

Выступивший перед парадом президент республики Александр Лукашенко заявил, что торжества посвящены всем советским воинам, освободившим мир от нацизма.

Он отметил, что День Победы — священный праздник для белорусов. Поэтому у руководства страны не возникло даже мысли изменить традициям и отменить его, несмотря на пандемию коронавируса.

«И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его словам, «несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, — это не демонстрация силы, а дань памяти героической истории».

Белорусский лидер подчеркнул, что преклоняется перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркмен, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев, а также бойцов движения Сопротивления Европы, союзников — США, Англии и Китая.

Всего в параде приняли участие около трех тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Он стал возможен потому, что Белоруссия остается одной из немногих стран Европы, где не были введены обязательные ограничения из-за коронавируса.

Напомним Лукашенко ранее пригласил глав других государств на парад Победы в Минск. Правда так и осталось неизвестным, откликнулся ли кто-нибудь из них на приглашение. Зато известно, что один — точно отказался.

Как сообщало ИА Newstes, о своем отказе прибыть в Минск на праздничные мероприятия 6 мая объявил президент Украины Владимир Зеленский.