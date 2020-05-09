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В Москве с пессимизмом оценивают сигналы США о возобновлении диалога по СНВ

В Москве с пессимизмом оценивают сигналы США о возобновлении диалога по СНВ

По итогам российско-американских контактов в последние недели стороны пришли к пониманию того, что необходимо возобновлять диалог о сохранении мировой стратегической стабильности.

Однако на этом взаимопонимание сторон исчерпывается. Такой вывод следует из заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Он отметил, что поступающие из Вашингтона сигналы «не внушают оптимизма».

Речь идет о желании США сделать участником этих переговоров Китай. Ранее Вашингтон выдвинул это, как ключевое условие для продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Россия в таком формате переговоров не заинтересована, а потому не спешит реагировать на «четкие сигналы» из Америки. Поэтому, по словам Рябкова, точных сроков для возобновления консультаций РФ и США пока нет.

«Сигналы, в том числе публичные, поступающие из Вашингтона, оснований для особого оптимизма не дают. К сожалению, коллеги в Вашингтоне продолжают выставлять определенные условия для продолжения продуктивного диалога и в целом подают дело так, будто бы работа в области контроля над вооружениями нужнее России, чем США», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Замминистра отметил, что российская сторона «к договоренностям открыта», если США «готовы договариваться». В российском МИДе считают, что все решения и договоренности могут «быть только обоюдовыгодными, сбалансированными».

Они также должны быть основанными на взаимном уважении и «отказе от попыток в одностороннем порядке навязывать кому-то свои предпочтения или собственную повестку дня».

Напомним, что Договор СНВ истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет. Россия выступает однозначно за его продление, США конкретного ответа пока не дали.

Китай же неоднократно заявлял, что поскольку его ядерные арсеналы несравнимы с мощью США и России, то никаких обязательств на себя он брать не собирается.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Вашингтон продолжает призывать Москву привлечь Китай к переговорам о продлении действия Договора СНВ. Складывается ощущение, что США выдвигают заранее невыполнимые требования, чтобы потом объявить себя свободными от обязательств.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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