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В Москве задержали участников акции КПРФ к Дню Победы

В Москве задержали участников акции КПРФ к Дню Победы
Источник фото: https://www.facebook.com/watch/OkhapkinK/

Члены КПРФ, вышедшие в период самоизоляции на акцию в Москве, были задержаны сотрудниками полиции. Участие в акции принял депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.

"На Пушкинской площади задержаны порядка 12 человек, которые нарушили режим самоизоляции и социальной дистанции", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Участники акции принесли с собой плакаты и транспаранты. Сотрудники правоохранительных органов потребовали разойтись и соблюдать дистанцию, но после того, как их требования были проигнорированы, коммунистов пришлось задержать.

Действия Валерия Рашкина и его соратников уже раскритиковали их коллеги по парламенту, политологи и ряд телеграм-каналов. 

Стоит отметить, что Совет Думы на заседании 8 мая принял решение, что депутаты, присутствуя на заседаниях Госдумы, должны носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Об этом говорится в протоколе заседания Совета от 8 мая, размещенном в электронной базе данных нижней палаты.

"Принято решение - на заседаниях Государственной Думы депутаты Государственной Думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)", — сказано в документе.

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с изданием "ПолитЭксперт" отметил, что у Рашкина депутатская неприкосновенность, поэтому его не стали задерживать.

"Получается, что он таким образом подставил всех задержанных. Они подвергают опасности и тех, кто участвует в этой акции, но и тех, кто с ними общается. Это безответственность!", – подчеркивает собеседник издания.

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По материалам: uposters.ru

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