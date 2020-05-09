В Москве закроют возможность формить пропуск по СМС

Лидия Мартынова

В Москве с 12 мая прекращается оформление цифрового пропуска по средствам СМС. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуарда Лысенко, решение принято, так как «это не самый востребованный канал».

По словам чиновника, форма на сайте дает больше информации. С 12 мая пропуск можно будет оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777−77−77.

Тем временем, как передает ТАСС, по словам того же Лысенко, власти продолжат пресекать попытки зараженных коронавирусом москвичей получить цифровой пропуск для передвижения по городу.

«Я хотел бы обратиться к этим людям (обязанным соблюдать карантин): если они получили постановление санитарного врача, подписали согласие, что находятся дома на карантине, то им нужно не выходить на улицу и не разносить эту болезнь», — сказал чиновник.

Систему электронных пропусков в Москве запустили 15 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.