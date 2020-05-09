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В подмосковном парке «Патриот» достроен главный храм Вооруженных сил России

В подмосковном парке «Патриот» достроен главный храм Вооруженных сил России

В Подмосковье завершилось строительство главного храма Вооруженных сил РФ. Храм построили, как и планировалось, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Об сообщает российское Минобороны на своей странице в Twitter. В ведомстве планировали открыть и освятить храм в подмосковном парке «Патриот» также ко Дню Победы. Однако из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия отложены.

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд «Воскресение».

На территории храмового комплекса планируется создание галереи «Дорога памяти». Ее длина — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.

Центральный купол храма украшает образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Ранее ИА Newstes сообщало о возникшей общественной дискуссии по поводу изображения Иосифа Сталина на мозаичных панно в этом храме. Однако в РПЦ заявили, что никакой проблемы в этом не видят.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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