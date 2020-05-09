В Праге осквернили постамент снесенного памятника маршалу Коневу

Вадим Карасев

Фото: Дэвид В. Серни / Reuters

В Праге неизвестные осквернили постамент ранее демонтированного памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом в субботу, 9 мая, РИА Новости рассказал представитель полиции Ян Данек.

Что стало причиной осквернения, пока не ясно. Полицейские приехали на место после телефонного вызова, поступившего в 10:30 по московскому времени. Мужчина, который позвонил в службу, хотел возложить цветы к постаменту в честь праздника Победы. Однако вместо чистого пьедестала он увидел пенопластовый унитаз высотой около двух метров. Инцидент произошел в ночь на 9 мая.

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника Коневу в городе, в оправдание заявил, что в голове неизвестных нарушителей «скорее, фекалии, чем нечто другое». Местные власти очистили место, и в настоящее время полиция разыскивает нарушителей.

Накануне стало известно, что продюсерский центр «Сеть» восстановил памятник маршалу Коневу на площади Интербригад в Праге при помощи технологии дополненной реальности. «Цифровой памятник».

5 мая сообщалось, что глава района Прага-6, пожаловался на Россию в Еврокомиссию. Он сказал, что снос постамента вызвал неуместную реакцию со стороны Москвы, и обвинил Кремль во вмешательстве во внутренние дела Чехии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал высказывание Коларжа.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.