В Приднестровье российские военные открыли парк «Патриот»
В День 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровье состоялось открытие военно-патриотического парка «Патриот».
Военно-исторический сектор посвящен воинскому пути соединения, здесь представлены экспозиции, рассказывающие о Великой Отечественной войне, миротворческой операции в Приднестровье и современной армии. В него включены образцы вооружения и военной техники, а также мемориал Воинской Славы. В тактическом расположены полевые позиции подразделений, партизанская деревня и стрелковый тир. Культурно-досуговый сектор объединяет клуб воинской части и площадку для семейного отдыха.
На территории военного городка ОГРВ к 9 Мая построили часовню покровителя сухопутных войск Александра Невского. В торжественном мероприятии ее открытия приняли участие командование Оперативной группы, архиепископ Тираспольский Савва и президент Приднестровья Вадим Красносельский.
Глава респубоики возложил цветы к отреставрированному к годовщине Победы мемориальному комплексу, в состав которого входят Вечный огонь, памятник Неизвестному солдату и Аллея героев. По инициативе российских военных здесь был установлен бюст Георгия Жукова. Маршал Победы командовал Одесским военным округом и бывал в Тирасполе.
Приднестровский лидер поздравил российских военных с Днем Великой Победы, назвав их достойными наследниками великих побед и выразил от лица всего народа Приднестровья благодарность за мир, который они поддерживают на приднестровской земле, продолжая славные традиции дедов, не допустивших в сороковых годах прошлого столетия засилия фашизма.