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В Приднестровье российские военные открыли парк «Патриот»

В Приднестровье российские военные открыли парк «Патриот»

В День 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровье состоялось открытие военно-патриотического парка «Патриот».

«Парк расположен в военном городке ОГРВ и разделён на военно-исторический, выставочный, тактический и культурно-досуговый секторы», — сообщила пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Военно-исторический сектор посвящен воинскому пути соединения, здесь представлены экспозиции, рассказывающие о Великой Отечественной войне, миротворческой операции в Приднестровье и современной армии. В него включены образцы вооружения и военной техники, а также мемориал Воинской Славы. В тактическом расположены полевые позиции подразделений, партизанская деревня и стрелковый тир. Культурно-досуговый сектор объединяет клуб воинской части и площадку для семейного отдыха.

На территории военного городка ОГРВ к 9 Мая построили часовню покровителя сухопутных войск Александра Невского. В торжественном мероприятии ее открытия приняли участие командование Оперативной группы, архиепископ Тираспольский Савва и президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Глава респубоики возложил цветы к отреставрированному к годовщине Победы мемориальному комплексу, в состав которого входят Вечный огонь, памятник Неизвестному солдату и Аллея героев. По инициативе российских военных здесь был установлен бюст Георгия Жукова. Маршал Победы командовал Одесским военным округом и бывал в Тирасполе.

«К сожалению, в наше время предпринимаются попытки отнять у советского народа его подвиг либо дискредитировать его. Это делается и в Европе, и в странах бывшего Советского Союза. Совсем недавно мы стали свидетелями того, как в Праге сняли с постамента памятник маршалу Коневу — освободителю Праги. А ранее в Харькове, в Украине, той республике, которая сильно пострадала от фашистской оккупации, был разрушен памятник Жукову — полководцу, который ковал Победу, который освободил всю Европу от нацизма и фашизма. Очень правильно, что на территории Приднестровья в этих обстоятельствах открыт памятник великому полководцу. Приднестровье же — форпост свободы, независимости и исторической правды», — заявил Вадим Красносельский.

Приднестровский лидер поздравил российских военных с Днем Великой Победы, назвав их достойными наследниками великих побед и выразил от лица всего народа Приднестровья благодарность за мир, который они поддерживают на приднестровской земле, продолжая славные традиции дедов, не допустивших в сороковых годах прошлого столетия засилия фашизма.

«У нас общая история, общая Победа, общее будущее, общие цели и задачи, среди которых и сохранение памяти», — заключил Вадим Красносельский.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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