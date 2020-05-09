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В Республике Сербской почтили память жертв фашизма

В Республике Сербской почтили память жертв фашизма

9 мая первые лица Республики Сербской и Боснии и Герцеговины возложили в столице РС Баня-Луке венки к памятнику жертвам фашизма на Площади павших бойцов.

В Церемонии приняли участие член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик, президент РС Желька Цвиянович, председатель Народной скупщины РС Неделько Чубрилович, глава совета министров БиГ Зоран Тегелтия, а также посол России в БиГ Петр Иванцов. Ввиду эпидемии коронавируса участие в событии принимали только официальные лица.

Между тем 9 мая — День Победы над фашизмом — является праздничным и нерабочим днем на территории Республики Сербской. Сегодня здесь не работают республиканские органы власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и лица, профессионально занимающиеся оказанием услуг и производственной деятельностью.

Отметим, что в дни республиканских праздников на всех государственных учреждениях и объектах предписано вывешивать флаги Республики Сербской.

Кирилл Борщев

# Политика
По материалам: eadaily.com

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