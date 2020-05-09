В режиме самоизоляции: в России начали отмечать 75-летие Победы

Влада Некрасова

Из-за режима самоизоляции и других ограничительных мер, принятых в регионах России в связи с распространением коронавируса, праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны претерпели значительные изменения — никаких массовых церемоний с участием ветеранов, никаких выставок, шоу и концертов. Однако, как отмечает ИА Newstes, россияне нашли разные способы отметить праздник.

Он уже наступил на Камчатке (на момент публикации в регионе уже утро), где режим самоизоляции продлен до 31 мая. Несмотря на это, торжественные мероприятия все же состоятся. По улицам краевой столицы — Петропавловска-Камчатского, с утра курсирует автомобиль, который через громкоговорители транслирует песни военных лет. Также на сегодня запланирована акция «Фронтовые бригады», в рамках которой артисты приедут к домам ветеранов и дадут там небольшие концерты.

Кроме того, в полдень по местному времени (03.00 мск) стартует акция «Бессмертный полк в твоем окне» — людям предлагают выставить портреты своих близких, приближавших Победу, на окнах. Также на Камчатке состоится воздушный парад с участием военных самолетов.

Вечером, сразу после обращения президента Владимира Путина и минуты молчания, камчатцам предлагают выйти на балконы и исполнить хором песню «День Победы». Кроме того, обещают и праздничный салют.

Как уже сообщало ИА Newstes, ожидается, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам. Таким образом, президент прервет дистанционный режим работы, чтобы почтить память павших и поздравить всю страну с Днем Победы.

9 мая пилотажные группы ВКС России проведут авиашоу в Кубинке, которое будет транслироваться центральными каналами российского телевидения.