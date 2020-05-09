В России объяснили попытки переписать историю Второй мировой

Вадим Карасев

Василий Небензя Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил попытки переписать историю Второй мировой войны. По его словам, это связано со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, сообщает РИА Новости.

Небензя заявил, что в Европе в настоящее время предпринимаются «ползучие попытки пересмотра истории, возрождение ненависти и неонацистского движения, демонизация России как ревизионистского государства». Он также назвал переписывание истории популярной тенденцией, цель которой заключается в перекладывании вины на российскую сторону.

В феврале во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытке новой интерпретации исторических фактов Второй мировой войны. По его мнению, Москва намерена обвинить поляков в развязывании войны. В то же время Макрон заметил, что Варшава и Будапешт также делают попытки переиначить исторические факты.

Кроме того, глава польского МИД Яцек Чапутович обвинил Россию в попытке навязать свое повествование истории. По его мнению, Польша одержала победу в историческом споре. В российском дипведомстве не согласились с мнением дипломата.