В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
Сегодня, 13:14 Влада Некрасова
Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 5,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 242 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 234 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
По материалам: ria.ru