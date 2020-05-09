Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 5,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 242 тысячи человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в России провели 234 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.


ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Минске состоялся единственный в этом году парад в честь Дня Победы
В Минске состоялся единственный в этом году парад в честь Дня Победы
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты Меркель
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты
В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Мила Йовович прочитала по-русски "Муху-Цокотуху"
Мила Йовович прочитала по-русски "Муху-Цокотуху"
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом
Илью Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Илью Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину
Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину

Топ на сегодня

Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить

Еще по теме

В России провели более 2,8 миллиона тестов на коронавирус
В России сделали более 2,7 млн тестов на коронавирус
В России под наблюдением из-за COVID-19 остается 151 тысяча человек
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 192 тысячи человек