В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус

Влада Некрасова

Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 5,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 242 тысячи человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в России провели 234 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.

ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.