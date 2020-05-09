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В России стартовала акция "Бессмертный полк"

В России стартовала акция "Бессмертный полк"

В регионах России стартовали акция "Бессмертный полк в твоем окне" и "Бессмертный полк онлайн" в честь празднования 75-й годовщины Победы. Жители выставляют в окнах портрет своего родственника - ветерана войны, а также публикуют их в соцсетях.

В связи с распространением коронавируса военный парад и шествие "Бессмертного полка" в России перенесено c 9 мая на более поздний срок. Однако в ряде регионов решено провести народную акцию в онлайн-формате. Кроме того, запущен "Бессмертный полк в твоем окне", в рамках которого участникам движения предложили выставить в окне портрет своего родственника - ветерана войны.

"Через 75 лет и 1 час после капитуляции Германии, в 2 часа по московскому времени 9 мая 2020 года началось шествие Бессмертного полка онлайн. Два с половиной миллиона заявок было прислано на участие в Бессмертном полку, два с половиной миллиона участников Великой Отечественной войны пройдут в бессмертном марше на экранах онлайн-кинотеатров, в том числе на сайте Бессмертного полка России", - говорится на сайте "Бессмертного полка".

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По материалам: uposters.ru

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