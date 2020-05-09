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В России стартовала акция "Свет Победы"

В России стартовала акция "Свет Победы"
В России началась общенациональная акция "Свет Победы", передает РИА Новости.

Наряду с праздничными салютами любой россиянин может подойти к окнам либо выйти на балкон с фонариками, свечками или зажигалками, выразив таким образом солидарность с памятью героев, отдавших жизнь за свою Родину и во имя будущих поколений.

Ранее радио Sputnik сообщило, что московские ветераны получили почти три тысячи онлайн-открыток по случаю праздника Великой Победы.

# Россия
По материалам: ria.ru

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