В России стартовала акция "Свет Победы"

Алексей Вольцев

В России началась общенациональная акция "Свет Победы", передает РИА Новости.

Наряду с праздничными салютами любой россиянин может подойти к окнам либо выйти на балкон с фонариками, свечками или зажигалками, выразив таким образом солидарность с памятью героев, отдавших жизнь за свою Родину и во имя будущих поколений.

Ранее радио Sputnik сообщило, что московские ветераны получили почти три тысячи онлайн-открыток по случаю праздника Великой Победы.