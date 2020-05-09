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В Ростовской области начнут ослаблять режим самоизоляции

В Ростовской области начнут ослаблять режим самоизоляции

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение ослабить режим самоизоляции. После завершения майских праздников будет подписан соответствующий документ, то есть к 12 мая.

Об этом глава региона заявил в телеинтервью Дон 24. В первом этапе по снятию ограничений возобновят работу разные потребительские услуги - такие как розничная торговля, но с условием обязательного соблюдения всех санитарных требований.

Напомним, что в Ростовской области действует обязательный масочный режим. Как отметил губернатор Дона, срок действия пропусков для передвижения продлевается автоматически до конца месяца. Также после праздников начнется выдача новых разрешений для работников тех предприятий, которые откроются после снятия ограничений.

Следующие этапы по смягчению режима возможны только когда рост заболевших коронавирусной инфекцией прекратится.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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