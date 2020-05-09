В Северной Осетии режим самоизоляции продлили до 31 мая

Влада Некрасова

Действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса продлено в Северной Осетии до 31 мая, также введен масочный режим, следует из указа главы региона.

В регионе временно приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продажи продуктов и предметов первой необходимости, салонов красоты, фитнес-центров. Дистанционное обучение в образовательных учреждениях продолжится.