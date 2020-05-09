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В Северной Осетии режим самоизоляции продлили до 31 мая

В Северной Осетии режим самоизоляции продлили до 31 мая
Действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса продлено в Северной Осетии до 31 мая, также введен масочный режим, следует из указа главы региона.

В регионе временно приостановлена работа предприятий общепита, объектов розничной торговли, рынков, за исключением продажи продуктов и предметов первой необходимости, салонов красоты, фитнес-центров. Дистанционное обучение в образовательных учреждениях продолжится.

# Политика
По материалам: ria.ru

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