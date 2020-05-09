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В США зафиксирована рекордная безработица

В США зафиксирована рекордная безработицаФото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

Уровень безработицы в США вырос до рекордных 14,7 процента за апрель, за месяц без работы остались 20,5 миллиона человек. Это самый высокий показатель за полвека, пишет газета The Washington Post со ссылкой на Министерство труда.

Нынешнее сокращение рабочих мест вдвое превышает то, что было зафиксировано во время кризиса 2007-2009 годов. Аналитики предупреждают, что может потребоваться не один год, чтобы вернуться к февральскому уровню безработицы в 3,5 процента. Президент США Дональд Трамп, однако, заявил, что «рабочие места все вернутся, и они вернутся очень скоро».

Но аналитики настроены не столь оптимистично. Главный экономист Stifel Линдси Пигза заявила, что многие из этих рабочих мест не вернутся, а уровень безработицы в 2021 году составит около 10 процентов.

Внезапный экономический спад заставил миллионы американцев обратиться за помощью к правительству. Многие перестали получать зарплату, а некоторые также потеряли медицинскую страховку и даже выставили свои дома на продажу.

Потеря рабочих мест началась с гостиничной отрасли, которая в апреле осталась без 7,7 миллиона рабочих мест. Серьезно пострадали и другие сектора экономики — розничная торговля потеряла 2,1 миллиона рабочих мест, а производство — 1,3 миллиона. Министерство труда заявило, что реальный уровень безработицы может быть выше, 20 процентов. «Это катастрофа», — так описал ситуацию с безработицей профессор экономики Дартмутского университета Дэнни Бланчфлауэр.

Безработица в стране может затронуть пятую часть населения США. Уровень безработицы рискует стать самым высоким со времен Великой депрессии, в 1933 году он достиг 25 процентов по стране.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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