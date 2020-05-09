Валуев прокомментировал включение Усика в базу "Миротворца"

Алексей Вольцев

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT попадание украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу данных сайта "Миротворец".

Ранее украинские СМИ сообщили, что спортсмены попали в базу скандального сайта за съемки в документальном фильме о православной вере. Их имена включили в раздел, где публикуются данные людей, которые якобы совершали антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.