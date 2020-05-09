Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Валуев прокомментировал включение Усика в базу "Миротворца"

Валуев прокомментировал включение Усика в базу "Миротворца"

Валуев прокомментировал включение Усика в базу "Миротворца"
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT попадание украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу данных сайта "Миротворец".

Ранее украинские СМИ сообщили, что спортсмены попали в базу скандального сайта за съемки в документальном фильме о православной вере. Их имена включили в раздел, где публикуются данные людей, которые якобы совершали антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Названа опасность досрочного погашения кредита
Названа опасность досрочного погашения кредита
Миллиардер предлагает четырем регионам России ввести карантинные меры
Миллиардер предлагает четырем регионам России ввести карантинные меры
Фронтмен Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню "Tomorrow’s world"
Фронтмен Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню "Tomorrow’s world"
В Китае за сутки выявили один ввозной случай COVID-19
В Китае за сутки выявили один ввозной случай COVID-19
Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции
Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после
Малышеву обвинили в создании фейков о коронавирусе
Малышеву обвинили в создании фейков о коронавирусе
Главу центра помощи безнадежно больным госпитализировали с коронавирусом
Главу центра помощи безнадежно больным госпитализировали с
Валуев прокомментировал включение Усика в базу "Миротворца"
Валуев прокомментировал включение Усика в базу "Миротворца"
Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
Раздача денег гражданам расколола Европу
Раздача денег гражданам расколола Европу
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Топ на сегодня

Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Участники Guns N
Участники Guns N

Еще по теме

Именитые украинские боксеры Усик и Ломаченко внесены в базу «Миротворца»
Ведущий «Первого канала» Артем Шейнин попал в базу данных «Миротворца»
МИД Германии призвал Украину закрыть «Миротворец»
Лариса Гузеева попала в базу данных «Миротворца»