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Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли

Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил Госдуму не принимать законопроект, наделяющий арендаторов правом на одностороннее расторжение договора аренды. Письмо с соответствующей просьбой направил управляющий директор РСТЦ в Госдуму, комитет по бюджету и налогам, а также его председателю Андрею Макарову. Об этом сообщает РБК.

Как указывают представители совета в письме, принятие законопроекта вызовет "необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления". Ее крах, в свою очередь, приведет к тому, что за черту бедности попадут 6,3 миллиона человек.

Кроме того, владельцы ТЦ опасаются шантажа со стороны арендаторов с целью получить более выгодные условия договора.


В письме также отмечается, что если документ будет принят, необходимо будет провести переоценку объектов недвижимости. Эта процедура "грозит банкам двумя триллионами рублей дефолтных долгов, а также 350 миллиардами прямых процентных потерь", считают арендодатели. Они опасаются череды дефолтов, которая приведет к переходу недвижимости в собственность банков.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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