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Власти Москвы разъяснили, когда не будут штрафовать за отсутствие маски и перчаток

Власти Москвы разъяснили, когда не будут штрафовать за отсутствие маски и перчаток

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Маски и перчатки в Москве нужно будет обязательно надевать только в транспорте, в магазинах, а также на рабочих местах, в остальных случаях, например, при нахождении на улице, их ношение является рекомендательным. Об этом сообщает РИА «Новости».

В столице с 12 мая вводится перчаточно-масочный режим, за нарушение которого полагаются штрафы до 5 тысяч рублей.

«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — сказал начальник Главконтроля столицы  Евгений Данчиков, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать людей без масок и перчаток на улице.

Он пояснил, что формально в указе мэра есть требование об обязательном ношении маски и перчаток в общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте. За нарушение этих требований и будет административная ответственность.

«В остальных общественных местах рекомендуется носить маски и перчатки с целью собственной безопасности. Это санитарные нормы — там, где вы сталкиваетесь с другими людьми, желательно иметь средства индивидуальной защиты, поскольку еще распространение коронавирусной инфекции продолжается», — посоветовал Данчиков.

Ранее он пояснял, что в Москве будут штрафовать в том числе, если человек наденет только одно средство защиты — например, придет в магазин в маске, но без перчаток.

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По материалам: pnp.ru

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