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Вопрос к сегодняшнему дню. Путин объяснил попытки переписать историю

Вопрос к сегодняшнему дню. Путин объяснил попытки переписать историю
Попытки некоторых стран переписать историю связаны с внутриполитической борьбой в этих странах и желанием взбодрить электорат, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1". "Вообще, это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню", – сказал глава государства.

По его словам, переписывание истории – это "инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны и всячески муссируют эту проблему".


сообщило, как Владимир Путин ответил на обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны.
# Политика
По материалам: ria.ru

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