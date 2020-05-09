Вопрос к сегодняшнему дню. Путин объяснил попытки переписать историю

Лидия Мартынова

Попытки некоторых стран переписать историю связаны с внутриполитической борьбой в этих странах и желанием взбодрить электорат, заявил президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1". "Вообще, это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню", – сказал глава государства.

По его словам, переписывание истории – это "инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны и всячески муссируют эту проблему".

сообщило, как Владимир Путин ответил на обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны.