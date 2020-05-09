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Время ретроградного Сатурна: о чем важно помнить с 11 мая по 29 сентября 2020 года

Время ретроградного Сатурна: о чем важно помнить с 11 мая по 29 сентября 2020 года

11 мая Сатурн начинает свое ретроградное движение. Астрологи приготовили ряд советов для тех, кто желает остаться на плаву в этот период, а также хочет не утратить расположение удачи.

Энергетика Сатурна — тяжелая, но относительно понятная и предсказуемая. В астрологии эта планета считается больше созидательной, поэтому начало ретроградности можно назвать негативным днем. То же самое касается и всего периода в целом — вплоть до 29 сентября. Стоит отметить, что планета будет находиться в Знаке Козерога, что усилит негативный окрас ретроградности.


Чего стоит опасаться в период с 11 мая по 29 сентября

Самый главный минус ретроградного Сатурна — снижение запаса сил у людей. Нам всем будет тяжелее преодолевать препятствия на своем пути и труднее смотреть вперед, ведь появится больше поводов для расстройства и тревоги.

Неудачи начнутся не сразу, а будут накапливаться как снежный ком, а потом могут разом дать о себе знать. Самой важной и критичной сферой жизни станет работа. Пребывание Сатурна в Козероге сделает большинство людей менее подвижными и менее внимательными. Придется перепроверять все данные, чтобы не допускать ошибки в ведении отчетов.

Ожидаются неполадки не только с внимательностью, но и с памятью. Сатурн в Козероге, который начнет двигаться в обратном направлении, позаботится о том, чтобы все самые важные дела пропали с радара. Не удивляйтесь, если вы внезапно начнете вспоминать о том, что должны были сделать неделю назад, но не сделали. Решить проблему можно достаточно просто — ведите список дел и внимательнее следите за датами, приближением дедлайнов. В противном случае будут неприятные сюрпризы.


Очень важно следить за собственным авторитетом, так как его может подмочить любая мелочь. Не давайте пустых обещаний коллегам, партнерам, начальству. Старайтесь быть более открытыми и честно говорить о том, что вы можете, а что нет. В отношениях со второй половинкой предельная открытость также поможет спасти любовь и не поставить ее под угрозу.

Данная планета в ретроградном состоянии может вызвать мысли о том, что вы не справитесь с надвигающимися проблемами. Необходимо отбросить все страхи и сомнения. Уже с 11 мая лучше пользоваться аффирмациями на удачу и медитациями на создание успешного будущего, чтобы эти страхи не превращались в вирусные программы сознания.

Что хорошего привнесет в нашу жизнь ретроградный Сатурн

Первый плюс может быть и минусом, но Сатурн и Козерог вместе отвечают за систему ценностей, идеологию человека. Уже в самом начале ретроградного пути планеты большинство людей почувствует, как меняется их мнение о себе, о мире. Вполне возможно, что обратное движение планеты приведет к смене приоритетов в жизни, постановке новых целей и задач.

В любом случае, менять идеологию и цели в жизни станет проще, чем обычно. Будет проще отказываться от старого и принимать новое. Это идеальное время для отказа от вредных привычек, для начала новой жизни. Можно смело заканчивать изжившие себя отношения, прерывать общение и избавляться от ненужных людей, которые токсичны и негативны.

Положительно Козерог может повлиять на желание видеть что-то новое в своем доме. Многих посетит вдохновение на ремонт, перестановку мебели, переезд. Тут главное не забывать о самом большом минусе ретроградного Сатурна, который был описан выше — подумайте дважды, прежде чем делать выбор.

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По материалам: dailyhoro.ru

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