Wanted: летняя коллекция Sunkissed Collection от Clarins

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — летняя коллекция Sunkissed Collection от Clarins. Пока об отпуске остается только мечтать, радуем себя ярким макияжем: наносим базу под макияж, чтобы создать эффект загара, бронзирующей пудрой подчеркиваем золотистый оттенок кожи, добавляем яркие акценты с помощью рассыпчатого пигмента, а губы красим двусторонним фломастером.

Этим летом Clarins приглашает нас окунуться в атмосферу Средиземноморского побережья. Заказывать частный джет для этого необязательно (в реалиях пандемии другого варианта улететь из страны нет)! Достаточно познакомиться поближе с новой мейкап-коллекцией, вдохновением для которой послужили сочные краски, жаркое солнце и опьяняющие ароматы.





База под макияж SOS Primer (2 800 руб.)

Чтобы кожа выглядела так, будто вы только что вернулись с солнечного побережья Италии, нанесите базу под макияж золотисто-розового (08 sunset pearls) или золотисто-бронзового (09 amber pearls) оттенка. В ее составе — экстракт панкрация морского и фирменный растительный комплекс Anti-Pollution, которые увлажняют и защищают от загрязнений.





Компактная бронзирующая пудра Bronzing Compact (3 650 руб.)

Следующий этап создания эффекта средиземноморского загара — нанесение компактной бронзирующей пудры. Два универсальных матовых оттенка можно использовать по отдельности или смешивать друг с другом пушистой кистью.

Формула у новинки тоже не простая, а с "растительным микропластырем" Micropatch Vegetal, который помогает защитить кожу от обезвоживания и вредного воздействия загрязнений.





Этот загадочный ингредиент, конечно же, не пластырь, к которому мы привыкли. Он представляет собой "микросеточку" из полисахаридов акации и водорослей, удерживающую воду от испарения с поверхности кожи.

Пудра в этом сезоне вышла в тонком футляре с большим зеркалом и ярким принтом в виде мозаики, который так и хочется всюду носить с собой.

Рассыпчатый пигмент для глаз и скул Twist to Glow (2 500 руб.)

Нежно-коралловый (01 glowy coral), яркая фуксия (02 radiant pink) или жизнерадостный оранжевый (03 gleam mandarin) — пигмент можно использовать в качестве румян или теней.

Флакон оснащен сеточкой, превращающей плотную прессованную текстуру в легчайшую рассыпчатую пудру.





Двусторонний фломастер-бальзам для губ Water Lip Felt (1 600 руб.)

С одной стороны — яркий водостойкий фломастер с эффектом тинта, с другой — нежный мерцающий бальзам. Легкая текстура на водной основе совершенно не ощущается на губах, а удобный аппликатор позволяет и быстро поправить макияж буквально на ходу.





Новинки уже доступны на сайте марки и "Иль де Ботэ".