За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА НовостиПродолжение: Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Журналистка Ирина Шихман на своем YouTube-канале «А поговорить?» рассказала, как пыталась договориться об интервью с официальным представителем информационного центра по коронавирусу врачом Александром Мясниковым, известным зрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном». В итоге с Шихман потребовали десятки тысяч рублей за разговор с ним.

По словам Шихман, она созвонилась с Мясниковым, который перенаправил ее на своего помощника. Тот, в свою очередь, заявил, что получасовой разговор с доктором по Skype будет стоить 88 тысяч рублей. Журналистка спросила, за что она должна заплатить, на что получила ответ: «За его время». Она отметила, что сохранила запись разговора с представителем Мясникова.

Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля. В его обязанности входит информирование россиян об угрозе коронавируса, оповещение населения о способах профилактики и лечения нового заболевания, борьба с фейковыми новостями по теме коронавируса.

Всего в России по состоянию на 8 мая насчитывается 187 859 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.