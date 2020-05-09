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Захарова оценила твит Белого дома о победе США и Британии над нацизмом

Захарова оценила твит Белого дома о победе США и Британии над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.

Ранее в аккаунтах Белого дома в инстаграме и твиттере появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.

"Сегодня "вместо открыток" многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. "Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается". Именно так, слово в слово, написано в белодомовском аккаунте", — написала Захарова в Facebook.

По ее словам, "складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя Президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе".

"В российско-американском заявлении воспевался "Дух Эльбы", в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух", — отметила Захарова.

"Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", — подчеркнула официальный представитель МИД.

# Россия
По материалам: ria.ru

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