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Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы

Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета национального совета реформ, в частности, в вопросах дерегуляции бизнеса и реформы таможни.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава МИД Украины заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать.

"Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - цитирует Зеленского агентство "Укринформ".


По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии действительно смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.

# В мире
По материалам: ria.ru

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