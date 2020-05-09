Желающих стать опекунами обязали пройти курс подготовки

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Россияне, которые хотят стать опекунами или попечителями совершеннолетних полностью или частично недееспособных граждан, должны пройти курс подготовки длительностью от 25 до 70 академических часов. Он включает изучение правовых, социальных и медицинских аспектов опекунства, при этом его можно пройти как очно, так и заочно. Это определено в приказе Минтруда, который вступает в силу 9 мая.

На курсах будущие опекуны будут осваивать законодательство в сфере опекунства и попечительства, в том числе знакомиться с социальными гарантиями и льготами, которые государство предоставляет недееспособным гражданам. Сюда включены такие темы, как особенности распоряжения недвижимостью и другим имуществом, принадлежащим недееспособному гражданину, порядок снятия денег с его счетов, процедура возмещения ущерба, нанесённого подопечным.

В программу курсов также входит изучение гигиенических требований и медицинских аспектов по уходу за инвалидами на дому, требований к жилищно-бытовым условиям проживания людей с ограниченными возможностями.

Если под опеку берут человека с психическими расстройствами, то опекунам разъяснят, в том числе, меры обеспечения безопасности при оказании медпомощи таким людям.

Отдельный блок посвящён психологической атмосфере в семье, которая берёт под опеку инвалида. Здесь слушатели узнают о психологических аспектах, связанных с уходом за инвалидами, о профилактике стрессовых состояний, о возможных проблемах в семье, где есть недееспособный подопечный. Также они будут изучать особые потребности людей с ограниченными возможностями: ориентация в пространстве и времени, социальная адаптация, навыки самообслуживания и тому подобное.

В ходе курсов будущие опекуны смогут оценить, смогут ли они обеспечить все потребности подопечного, готовы ли они психологически взять на себя эту миссию. Также их обучат методам преодоления моральной усталости, которая возникает в процессе опекунства над недееспособным человеком.

По итогам прохождения курсов слушатели должны пройти итоговую аттестацию. В конце им выдадут документ о прохождении подготовки, который понадобится для оформления опекунства.

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