Жуки и траурные броши: самые необычные ювелирные тренды Викторианской эпохи

Вадим Карасев

Викторианская эпоха, без сомнения, является одним из самых вдохновляющих периодов в истории моды. Это была эпоха помпезности во всем, стиля и романтики — эпоха, ознаменованная долгим правлением королевы Виктории в Англии, которая находилась на престоле 63 года (с 1837 по 1901 год). Ее вкусы оказывали влияние на формирование моды — стоит вспомнить лишь ее белое платье невесты, которое раз и навсегда изменило свадебную моду. Через предметы искусства и украшения находили отражение и некоторые события ее личной жизни. Кроме того, Викторианская эпоха стала временем существенной трансформации сознания, когда люди стали одержимы такими темами, как смерть и природа, — самой популярной книгой тогда был труд Дарвина "Происхождение видов". Попытки познания новых областей приводили к интересным экспериментам и в области ювелирного искусства. Украшения тех лет удивляют своей функциональностью, поражают странностью выбранных мотивов, но до сих пор вдохновляют дизайнеров. В нашем сегодняшнем материале предлагаем вам познакомиться с самыми необычными трендами ювелирного искусства Викторианской эпохи.





Королева Виктория

Украшения с насекомыми

Эта парадоксальная тенденция возникла во время промышленной революции — как способ почувствовать себя ближе к матери-природе, в то время как вокруг бушует индустриализация.

По мере того как города и фабрики становились все больше и шумнее, жители культивировали свою одержимость миром природы, собирая растения в гербарии и убивая животных для занятия таксидермией (создания чучел): оба хобби были необычайно популярны в то время.





Эскиз ожерелья из бразильских жуков

Особым шиком считалось и держать дома коллекцию насекомых — впрочем, аристократки быстро смекнули, что нечего этому добру пропадать под стеклом, когда великолепные панцири и яркие крылышки могут служить украшениями нарядов.





Первоначально ювелиры и правда пытались приспособить натуральный материал к изготовлению украшений и аксессуаров, но слишком уж он был хрупкий. Самым "оптимальным" оказался вариант с засушенными жуками в обрамлении. Их использовали в кольцах или заколках для волос, и считались они невероятно модными, равно как и шляпки, украшенные чучелками птиц.





Но все-таки процесс это был довольно трудоемкий, украшения — не столь долговечными, а вот количество видов благодаря ажиотажному спросу стало уже сокращаться, поэтому скоро перешли к имитации жуков, стрекоз, мух и прочих насекомых из металлов и драгоценных камней.





Впрочем, зародился этот тренд гораздо раньше Викторианской эпохи — броши с насекомыми были популярны еще среди майя. В XX веке дизайн снова популяризировала Эльза Скиапарелли, изготавливавшая броши и ожерелья в виде жуков и мотыльков. Да и современные представительницы британской монархии, похоже, чтят модные традиции своих предков.





Модель Эльзы Скиапарелли





Ожерелье из коллекции Эльзы Скиапарелли, 1938 год





Королева Елизавета IIКамилла Паркер-Боулз

Чехлы на камни

Пожалуй, один из самых практичных аксессуаров, популярных в Викторианскую эпоху, — чехлы для украшений, которые использовались в поездках. Бронированных "Бентли" еще не было, ну а коляски и кареты были слишком уж легкой добычей для разбойников с большой дороги.





Чехлы, датируемые 1882—1885 годами/коллекция Метрополитен-музея

Изготавливались чехлы в виде шара, куда и "заточали" на время большие драгоценные камни, чтобы скрыть их от чужих глаз. Удивительно, но и подобный муляж порой был вполне драгоценным — покрывали такие чехлы не только эмалью, но и 18-каратным золотом. Сегодня такие аксессуары можно встретить разве что в музеях.

Шатлен

Шатлен — это аксессуар в виде цепочки с зажимом, к которому крепятся в виде подвесок различные функциональные предметы: ключи, кошелек, карманные часы, ножницы, печати и так далее. Известен он был еще со Средневековья, но пик популярности пришелся именно на Викторианскую эпоху.









Дамы носили обычно миниатюрные вышитые ридикюли, футляры для духов или пахучих солей и прочие дамские мелочи, ну а мужчины, как правило, карманные часы.





Изготавливался этот аксессуар, конечно, тоже из драгоценных металлов, украшался росписями или инкрустациями, а вот пришел в моду среди аристократов из более низких слоев. Изначально такой аксессуар был неотъемлемой вещью среди служанок, которые носили на подобных цепочках швейные принадлежности, ключи и так далее.





Сумочка на цепочке с креплением, 1889 год

Цепочки на поясе периодически можно увидеть и в актуальных коллекциях — вместо солей модницы теперь прячут в миниатюрные футляры помаду и AirPods.





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Траурные украшения

Когда принц Альберт неожиданно умер в 1861 году, последствия для Великобритании были огромными. Королева Виктория впала в глубокую депрессию — до конца своей жизни она не снимала траур и спала рядом с портретом мужа. Это событие оказало влияние на общество, повергнув и его в сентиментальные настроения и породив всплеск интереса к памятным аксессуарам.





Колье-чокер, сделанное из человеческих волос, середина XIX века





Сама королева часто носила маленький золотой медальон с волосами принца Альберта на своей шее и даже дарила подобные предметы, которые состояли из портрета с изображением ее и принца и пары прядей волос.

Подобные украшения с волосами стали настоящим трендом и примером чрезвычайно личного и уникального подарка на память. Работа с волосами стала чем-то сродни вязанию крючком, когда мастера делали из них броши, серьги и даже гирлянды для украшения дома.





К 1880-м годам культ траурного стиля в обществе стал сходить на нет, а вместе с этим спал и интерес к подобным украшениям. Но этот период оказал определенное влияние и на будущих дизайнеров. Так, Александр Маккуин, который в принципе с большим интересом относился к истории моды, в своих ранних коллекциях зашивал собственные волосы в ярлыки на одежде в знак личной связи со своими творениями.





Глаз возлюбленного

Говорят, что красота — в глазах смотрящего, и это замечание особенно актуально для ювелирных украшений Lover's Eye, популярных в Викторианскую эпоху. Как гласит история, принц Георг Уэльский (будущий король Георг IV) влюбился в Мэри-Анну Фицгерберт, вдову-католичку.

Такая связь в то время была, конечно, абсолютно недопустима. Но принц совершенно потерял голову и настойчиво ухаживал за избранницей. Фицгерберт даже бежала из страны, чтобы избежать скандала.





Миниатюрный медальон с глазом, начало XIX века

В качестве клятвы в этой запретной любви принц написал ей страстное письмо с предложением, в котором был также спрятан очаровательный подарок — миниатюрный портрет глаз принца. Вскоре после этого двое незаконно поженились, и теперь уже Фицгерберт подарила принцу портрет своих собственных глаз, скрытый в медальоне. Брак в итоге был аннулирован, но милая вещица стала популярной еще во время правления Георга.





1840 год

Еще более широкое распространение она получила в Викторианскую эпоху: уж очень эта традиция совпала с идеалом того времени — оставить другому частичку себя. Почему именно глаза? Историки считают, что таким образом люди желали воссоздать интимный момент свидания, когда можно посмотреть в глаза любимому, что давало чувство опоры и успокоение в разлуке.





А вы бы смогли носить такие украшения?