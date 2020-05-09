Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом

Вадим Карасев

Павел Лобков Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Журналист и телеведущий Павел Лобков сообщил, что заразился коронавирусом и находится на домашнем лечении. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда», — сообщил Лобков.

Телеведущий также отметил, что сотрудники 3-й поликлиники на Патриарших оперативно привезли ему необходимые лекарственные препараты.

На «Дожде» Лобков работает с февраля 2012 года. Является одним из ведущих итоговых новостей канала, программы Hard Day's Night и еженедельной программы «Бремя новостей». Ранее работал на Пятом канале и НТВ. Был ведущим программы «Растительная жизнь». 1 декабря 2015 года он объявил, что с 2003-го является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр».