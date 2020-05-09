Звезда сериала «Диверсант. Крым» Александр Обласов: «Семью надо кормить, рассматриваю вакансию курьера»

Лидия Мартынова

На Первом канале стартует долгожданное продолжение военной драмы. «СтарХит» узнал, что ожидать зрителям в новых сериях.

Когда Александру Обласову предложили роль в новых сериях популярного военного сериала «Диверсант», он согласился сразу. «Что-то задребезжало внутри, потому что это продолжение истории…», — делится наш герой. Ради работы в проекте, актер освоил одесский акцент, научился стрелять из немецкого и советского оружия…В общем, полностью погрузился в атмосферу того времени. Накануне премьер картины «СтарХит» пообщался со знаменитостью и узнал, что помогала ему вживаться в роль, и как он выживает на самоизоляции.

— Александр, зрители с нетерпением ждут продолжения киноленты. Чего им ожидать? Да, времени с последнего эпизода прошло много, но получилось что-то новое и интересное. Многие спрашивают в Интернете: «А кто заменит Влада Галкина?». Конечно, таких людей не найдется. Создатели картины помнят о нем, поэтому после просмотра серий ждите сюрприз! — Тяжело было осваивать одесский акцент? Смотрел интервью с Михаилом Жванецким. Он уверен, нет говора, а есть красивые словосочетания. Не скрою, намучился, как-никак ни разу не был в Одессе. Просто учил и повторял фразы. Спасибо консультантам и друзьям, которые помогали в этом деле. В основном, я ставил перед собой задачу — показать переживания героя-партизана, как война меняет и ломает людей, на что идут, чтобы выжить. — С кем сдружились из коллег? Меня окружала дружеская рабочая атмосфера. С Кириллом Плетневым и Лешей Бардуковым знаком очень давно. Мы одно институтское поколение, поэтому нам было вместе интересно. — Наверно, трудно психологически переживать те дни…Всегда вспоминал поездку в Донецк. Пять лет назад меня приглашали поддержать детский фестиваль. Знаете, я видел живых людей, которые на себе ощутили войну, и это зрелище не из приятных. Но при этом они ценят друг друга и даже улыбаются… Наверно, когда случаются серьезные глобальные проблемы, у человека меняются ценности. Ты понимаешь, важны не шмотки или квартиры, а жизнь близких. Давайте возьмем тот же коронавирус. Я нахожусь дома, и эта гадость меня не касается. А где-то в соседнем доме у кого-то умер папа, и это боль навсегда...— Многие женщины жалуются, мол, настоящие мужчины перевелись сегодня. Согласны? Нет, это напоминает мне семью. Мужчина может молчать, а женщина постоянно брать на себя какие-то заботы, но пока не наступит критическая ситуация. После нее девушка рассыпается, и мужик берет все в свои руки. Возможно, мы немножко разболтались в каком-то благополучии. Хочется порой окатить себя водой и сказать: «Приди в себя!». Ведь главное для представителей сильного пола – нести ответственность за семью. — А вы считаете себя сильным? По-разному. Слабости есть у каждого человека. Иногда мне кажется, что мир рушится вокруг меня. Потом садишься, выдыхаешь и успокаиваешься. Еще Достоевский писал, мол, когда плохо, ты понимаешь, все пройдет. А если хорошо, то это ненадолго. Например, последний раз я переживал из-за коронавируса, остался без работы. Но мне все равно нравится происходящее: молодежь снимает фильмы, появляются какие-то новые тренды…— На одном из сайтов вам передает привет в комментариях некая Юля. Говорит, вы вместе учились в студенческие годы и даже жили в одном общежитии.Да, я поступал в Екатеринбургский театральный Вуз, и у меня не было возможности жить в местном общежитии. Поэтому снимал комнату в знаменитой Архе. Юлю помню, вместе ходили рисовать, гуляли, сидели на крышах. Эх, 96 год….Кстати, благодаря тому периоду научился готовить. Например, картошку перед нашим разговором сварил, плов на днях сделал. Я постоянно узнаю что-то новое! — Часто вспоминаете прошлое? Там я потерял папу, бабушек и дедушек. Сейчас лучше сконцентрироваться на своих детях и идти вперед, зарабатывать ради них. Конечно, я со временем стал осторожнее. Например, многие трюки делают за меня каскадёры. В чем еще изменился? Выпивать стал меньше. Ведь у кого-то желание махнуть рюмочку превратилось в болезнь, а кто-то справился с этим. К алкоголю отношусь спокойно, предпочитаю бокал хорошего вина. Да и то редко: либо по праздникам, либо в кругу друзей. Как-никак я еще и за рулем. Моя главная слабость – курение, пытаюсь бросить, пока не получается. Думаю, справлюсь.— Понравился факт из вашей биографии, вы выучились на водителя электропогрузчика. Но так и не попробовали себя в этом деле, так как позвали сниматься…Пригодились знания? Корочки лежат! Если самоизоляцию продлят на еще больший срок, придется ехать в гибермаркет и просить работу, семью надо кормить. Без шуток, смотрю, кем можно пойти работать. Ведь театры закрыты до осени. Например, курьером на машине. Моим друзьям многим не просто, желаю всем пережить это время. Живу на отложенные сбережения, у жены еще есть работа на телевидении. Но у денег есть свойство заканчиваться…Чтобы не унывать, порой думаю: «Посмотри в соседнее окна, может там ситуация хуже?». — Вы часто выкладываете фото со второй супругой Еленой. Заметил, все снимки подписываются довольно романтично. Как мужчине не убить в себе романтика с годами? У меня профессия обязывает быть им. Еще кто-то из актеров сказал, артист должен оставлять внутри себя долю ребенка. Тематика взрослая, а обстоятельства подразумевают ребячество. Например, военные сцены, кто из актеров не рад пострелять из оружия и почувствовать себя вновь мальчишкой?









— У вас есть фото с цитатой из фильма «страшнее всего в жизни — остаться в конечном итоге с людьми, которые заставляют тебя чувствовать себя в полном одиночестве». А если вы бы отвечали на этот вопрос? Тоже самое! Могу сидеть в пустой квартире, но при этом знать, что супруга куда-то уехала, есть дети…В такие моменты понимаю, я не одинок. Даже во время работы мысли о доме. Потом мне повезло с друзьями. Пусть самые близкие находятся далеко, но мы постоянно созваниваемся, делимся фильмами и книгами!— Как романтику поддерживаете в отношениях с Еленой? Свидания, часто путешествуем на машине, ходим в музеи…Похоже границы не скоро откроют, но зато можно переключить внимание на российские города. Например, Питер или Владимир. Вообще, жизнь прекрасна, все зависит от вас. Если мало финансов, сходите в парк и замечательно проведите время там. Есть деньги? То посетите новую страну! — Как у сына Юры дела? Окончил первый класс. Он любознательный мальчик: уже интересуется химией и биологией. Учит испанский язык, занимается айкидо. Горжусь им!

Фото: пресс-служба Первого канала, Андрей Калмыков/Woman.ru, Facebook.com