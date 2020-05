15 кумиров молодежи: кто такие Катя Кищук, Моргенштерн, Instasamka и почему подростки сходят с ума по их музыке

Вадим Карасев

Юные, популярные, бесстрашные и амбициозные — именно такими словами можно описать героев нового материала NEWSTES.RU. Им еще нет 30, а они уже возглавляют главные музыкальные чарты страны и всевозможные рейтинги, зарабатывают миллионы, задают тренды, знают надежные способы завести толпу и собрать на своих концертах армию подростков, которая завороженно будет подпевать им в унисон. Добиться успеха большинству из этих молодых артистов помогли социальные сети, в которых те делились своими первыми авторскими композициями, топили лед в сердцах поклонников и обращали на себя внимание музыкальных продюсеров. В новом материале NEWSTES.RU поближе познакомит вас с перспективными начинающими артистами, из песен которых сегодня в основном состоят плейлисты молодежи. Да, творчество этих артистов, может быть, и не до конца понятно представителям старшего поколения, однако для их детей и внуков эти люди являются настоящими кумирами: именно под их песни школьники и студенты плачут и смеются, а также теряют голову от восторга, когда кто-то из любимых музыкантов выборочно лайкнет их комментарий под фото в инстаграме или ответит им на вопрос в директ.

Катя Кищук, 26 летСвою музыкальную карьеру уроженка Тулы Катя Кищук начала в популярной женской группе Serebro — в музыкальный коллектив девушка попала через открытый интернет-кастинг. Катя была выбрана продюсером группы Максом Фадеевым и поклонниками группы, обойдя около 60 тысяч своих конкуренток. Катя Кищук выступала в составе группы с 2016 по 2019 год. За эти три года группа Serebro записала много новых песен, среди них были как русскоязычные хиты ("Пройдет", "Между нами любовь", "В космосе"), так и популярные композиции на английском языке — Young Yummy Love, Chocolate.





Катя КищукПосле ухода из Serebro Катя Кищук отправилась в свободное плавание. Свою сольную карьеру девушка начала под псевдонимом Katerina. Летом 2019 года Кищук выпустила свой первый самостоятельный альбом под названием 22K, в который вошло 10 песен на русском языке. Дебютную пластинку девушки сразу же оценили в музыкальных кругах.





Многие отметили, что не ожидали, что самостоятельно Катя сможет выдать столь качественный продукт. Песни Katerina, как и все хиты группы Serebro, также записаны в жанре поп, но имеют одно существенное отличие — отсутствие рафинированного лоска, приятные инструменталы и припевы.

Недавно же Катя Кищук попала в лонг-лист премии российского журнала Forbes "30 до 30". Помимо нее туда вошло еще 99 молодых людей до 30 лет, которым удалось получить признание в самых разных профессиональных сферах. Кстати, в одном из своих хитов под названием "У меня есть деньги" Катя как раз воспевает свой успех и связанные с этим проблемы:

Мир меня уже наградил.Ведь у меня есть ты весь!И теперь нам висеть, пока не надоест.Ты точно несерьезно, парень.Говоришь про честь.Вспоминай, то, что ты просил.Кто тебе купил?Ведь у меня есть деньги,И со мной ты лишь поэтому, лишь поэтому.У меня есть деньги,И со мной ты лишь поэтому, лишь поэтому.То, что ты просил.Кто тебе купил?









Влад Бумага, 23 годаИзначально белорус Влад Бумага прославился на всей территории бывшего СНГ как блогер с 18 миллионами подписчиков на YouTube. Свой канал он начал вести сразу после окончания школы, в 2014 году, и сначала снимал различные фокусы, розыгрыши и обзоры на популярные видеоигры. Через какое-то время Влад Бумага нащупал свою золотую жилу — он начал рассказывать о придуманных им лайфхаках и снимать всевозможные челленджи. Например, показывал, как провел ночь в закрытых для посетителей аквапарке, на ледовом катке и футбольном стадионе. Эти ролики помогали блогеру набирать огромное количество просмотров и стремительно расширять свою аудиторию.





Влад БумагаУже обзаведясь большой армией поклонников, Влад Бумага решил расширить свой творческий диапазон и попробовать себя в музыке. В 2019 году блогер выпустил четыре песни в жанре поп, среди которых был трек "Офишлбывший" и "совместка" с другим популярным блогером Катей Адушкиной под названием "Огонь".

Моя жизнь будто шоу, На старт, мотор.Я не бью тату, Я не fake, а true.Новый влог к утру, Кофе, ты мой друг.Возглавляем хит-парад.Каждый наш во влогах рад.Наши жизни в гигабайтах, Здравствуй, Бонни, я твой Клайд. Жвачку в цвет твоей помады. Бабл-гам не просто яд. Все, что нам так в жизни надо, Мы возьмем, пока все спят,

— описывает Влад свою жизнь в треке "Огонь".

Пока музыкальная карьера Влада Бумаги находится на самом старте, но все поклонники блогера, которые знают его по YouTube, уже с нетерпением ждут от него новых хитов и попадания в чарты.





Конец 2019 года и начало 2020-го вообще выдались для блогера и молодого музыканта очень удачными. Он не только вместе с нашей предыдущей героиней Катей Кищук попал в лонг-лист премии российского журнала Forbes "30 до 30", но и побывал на шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.





Моргенштерн, 22 года

Алишер Моргенштерн (при рождении у рэпера была фамилия Валеев, но потом он официально сменил ее в паспорте) родился и вырос в Уфе и с детства увлекался музыкой. Первую популярность же Моргенштерн получил на YouTube в рамках собственного проекта "#ИзиРеп", где долгое время и практиковался в рэпе.

В феврале 2018 года Алишер выпустил свой дебютный мини-альбом под названием Hate Me, а также несколько клипов на него. В том же году Моргенштерн выпускает свой первый полноценный альбом "До того как стал известен", который состоял исключительно из песен, которые Алишер выпустил еще до своей популярности.





Моргенштерн

В первый день релиза альбом побил рекорд по репостам "ВКонтакте", собрав 50 тысяч репостов за сутки. Через несколько дней после этого Алишер выпустил на своем YouTube-канале ролик, в котором заявил, что избавляется от своих брендов, полностью хоронит старый образ и завязывает с блогингом, чтобы полноценно сосредоточиться на музыке.

В начале 2019 года Моргенштерн выпускает второй альбом "Улыбнись, дурак!", который сразу же ставит очередной рекорд "ВКонтакте": в первые 10 дней он преодолел отметку в 10 миллионов прослушиваний. При этом песня из сборника под названием "Зеленоглазые деффки!", записанная с группой ЛСП, попала в топ-30 мирового рейтинга сайта Genius и в топ-10 музыкального чарта "ВКонтакте".





В ноябре 2019 года Моргенштерн вместе с Егором Кридом и рэпером Thrill Pill выпускает сингл "Грустная песня", который за короткое время достигает первой позиции в чартах Apple Music, "ВКонтакте" и Genius. Композицию музыканты посвящают девушкам, которые заинтересованы в деньгах больше, чем в чувствах, и потребительским отношениям в суровых реалиях жизни.

В конце 2019 года Моргенштерн также выпускает еще несколько синглов ("Новый мерин" и Yung Hefner), которые надолго задерживаются на верхних строчках топ-100 самых популярных песен в России в Apple Music. На волне этого успеха в середине января 2020-го Моргенштерн выпускает свой третий альбом под названием "Легендарная пыль", в который входит 10 песен, — все с частым использованием нецензурной лексики.

Весь my life без цели.На мне светят цепи.Где-то плачет ректор.Mercedes, б****, белый.Ведь я строго первый.Сука хочет денег.Подмети тут мелочь,Подскажу, че делать.Папа хочет пати,Папа хочет Барби,Барби хочет бабки.Захочу — ударю, шаришь?Как ты з*****,Дайте новую сюда.А чего же хочет эта дама?Эта сука хочет денег,

— поет в своем куплете "Грустной песни" Моргенштерн.





Свой успех Моргенштерн объясняет тем, что чем проще песня, тем больше она нравится народу. Рэпер также убежден, что может сделать хит абсолютно из любой композиции. Молодежь любит Моргенштерна не только за пропитанные эмоциями хиты и качающие биты, но и за эпатажное поведение и честную позицию по жизни — в своих интервью Алишер всегда честно говорит, что думает, и не боится осуждения общества.









Кстати, с видеоблогингом Моргенштерн так и не завязал и продолжает регулярно публиковать ролики на своем YouTube-канале. Появлялся молодой музыкант и на телевидении — он приходил на шоу "Вечерний Ургант" и рассказывал ведущему Ивану Урганту о своем пути к успеху.





Шарлот, 22 года

Молодой самарский музыкант Эдуард Шарлот (это настоящая фамилия артиста) по-настоящему прославился после участия в телепроекте "Песни на ТНТ". Однако музыкой молодой человек увлекался с самого детства и еще до своего появления на телевидении стал настоящей звездой интернета.





Эдуард посещал музыкальную школу, где он научился играть на клавишных, гитаре и ударных инструментах. Позже подросток увлекся вокалом, а в 16 лет завел свой YouTube-канал, на котором начал выкладывать каверы на песни The Beatles, Green Day и других известных музыкальных коллективов. При этом в кадре были видны только руки музыканта, летающие по клавишам синтезатора. Очень скоро интернет-пользователи обратили внимание на талант юного артиста — его видео собирали много просмотров, а в комментариях под ними то и дело появлялись восхищенные отзывы, в том числе от фанатов из других стран.





Шарлот

В 2013 году молодого человека заметили музыканты из самарской группы "Капитан Коркин" и пригласили его в свой коллектив играть на клавишах. Через какое-то время Эдуард решил основать собственную группу под названием The Way of Pioneers, в которую пригласил своих друзей без музыкального образования. Коллектив играл экспериментальную музыку в различных стилях и просуществовал около двух лет.





После окончания школы Шарлот, вопреки воле отца, поступил в Самарский институт искусств на отделение фортепиано и параллельно продолжал заниматься творчеством. Благодаря его видео Эдуарда то и дело замечали музыканты из известных российских групп. Так, как-то каверы Шарлота на песни "Пошлой Молли" у себя на странице в соцсетях запостил лидер группы Кирилл Бледный, тем самым пропиарив его среди своих поклонников.





Точно так же молодого человека заметили представители столичного продюсерского центра "Джем", с помощью которых в 2017 году Эдуард выпустил три мини-альбома ("Это наш мир", "Ах, я счастлив" и "Буду я спать или нет") и несколько клипов.

Тебе хочется конфету,Могу дать лишь сигарету.Тебе хочется на тусовку,Я пойду с тобой, девчонка.Язык к языку,Губа об губу,Глаза на глаза,Щека на щеку,

— поет Шарлот в одном из своих хитов "Щека на щеку".





Весной 2019 года Эдуард Шарлот стал участником телешоу "Песни на ТНТ". Музыкант был одним из фаворитов шоу, но выбыл в последнем туре. Тем не менее всем зрителям запомнился высокий голос и оригинальная подача Шарлота, и после шоу армия поклонников музыканта стала только больше.

Какой оригинальный! Интересно слушать, когда человек сам кайфует от своей музыки.Он и есть космос! Гениальный парень.Очень крутой, настолько интересный и необычный, ни на кого не похож,Мурашки от голоса... Парень, 23 года,

— не перестают восхищаться интернет-пользователи необычной манерой исполнения Шарлота и его непохожестью на остальных.





После участия в шоу Шарлот представил свой первый полноценный сольный альбом под названием "Навечно молодой" и отправился в большой гастрольный тур по городам России. Талант молодого человека отметил и Иван Ургант, пригласив его на свое шоу "Вечерний Ургант". Сейчас карьера Шарлота плавно идет в гору: он сотрудничает с брендом "Мегафон" и работает над новыми хитами.





Марьяна Ро, 20 лет

Марьяна Рожкова (Рожкова — настоящая фамилия звезды. — Прим. ред.) родилась и выросла в Южно-Сахалинске. Изначально девушка стала популярной благодаря своему видеоблогу на YouTube, который начала вести в 13 лет.

Очень быстро канал девушки начал набирать популярность — многие связывали этот успех с тем, что на тот момент Марьяна встречалась с популярным блогером Ивангаем. В 2017 году девушка вошла в десятку самых богатых блогеров Рунета по версии РИАБ.





Марьяна Ро

Пробовать себя в музыке Марьяна Ро начала еще в 2016 году. Тогда она выпустила свой первый сингл под названием "Идиоты". Следом девушка выпустила еще несколько песен в 2017 и 2018 годах, которые сразу же становились популярными среди ее подписчиков на YouTube.





Весной 2019 года возлюбленная еще одного кумира молодежи, рэпера Face, представила свой дебютный альбом Princess, в который вошло восемь песен. Пластинка получила довольно высокую оценку музыкальных критиков. Многие из них отметили, что выпуском своего первого альбома Марьяна сделала важное заявление — она показала, что теперь намерена стать не только принцессой блогеров, но и принцессой сцены.

Тут главное, не выключить после первой песни Surprise — приторного R'n'B с текстом от лица гламурной кисы, собирающей лайки. Но уже во втором треке "Снег" появляются мелодия и ирония, а в "Ливнях" есть проникновенный поп-припев, в котором Марьяна Ро демонстрирует приятный тембр и искренний интерес к музыке как таковой, — так описал дебютный альбом Марьяны музыкальный критик InterMedia Алексей Мажаев.

Снег — диско-коматоз,Мы упали на мороз.Где купила эти кроссы?Кроссы цвета абрикоса.Снег — диско-коматоз,Мы упали на мороз.Где купила эти кроссы?Кроссы цвета абрикоса,

— так звучит припев песни "Снег" Марьяны Ро.









Сейчас, сидя на карантине, Марьяна Ро продолжает творить. В середине апреля девушка представила свой дабл-сингл "Малой", который уже обосновался в плейлистах молодежи. Но больше всего поклонники, конечно же, ждут от Марьяны совместный трек с ее бойфрендом рэпером Face. Не исключено, что звездная пара уже прислушалась к совету фанатов и после окончания карантина наконец представит совместный сингл.









Катя Адушкина, 16 лет

Москвичка Катя Адушкина с детства была очень творческой личностью. В первом классе девочка начала заниматься в школе-студии балета Аллы Духовой Todes и до сих пор продолжает заниматься танцами в этой студии.

В 2013 году Катя завела свой YouTube-канал (на тот момент ей было 9 лет) и начала снимать влоги, в которых рассказывала о своей повседневной жизни, занятиях танцами, путешествиях и покупках. В 2016-м Катя Адушкина начала вести авторскую передачу LIKE Adushkina на RADIOKIDSFM. В том же году при поддержке радиостанции блогер записала вместе с участницей шоу "Голос. Дети" Дашей Щербаковой песню "Улететь" — это и стало отправной точкой в ее музыкальной карьере.





Катя АдушкинаТогда Катя всерьез увлеклась музыкой и в 2018 году выпустила свой первый сольный сингл под названием "Лимонад", а следом и клип на него, — всего за две недели он набрал около 6 миллионов просмотров. Следом Катя выпустила еще две песни "Зажигай" и Beauty Bomb, после чего подписчиков на ее YouTube-канале существенно прибавилось. Тогда Катя поняла, что народу действительно нравится ее творчество, и решила всерьез сосредоточиться на музыкальной карьере.На самом деле мы очень боялись перейти в сферу песни, так как Катя в первую очередь танцор. И Катя сама очень боялась. Но в какой-то момент PR-директор настоял и сказал: "Девочки, давайте просто попробуем". Мы сказали: "Ладно". И тут произошел "Лимонад", который стал хитом прошлого лета. И мы поняли, что подростки, которые ее смотрят, очень адекватно реагируют на музыку. А там были еще лагеря спортивные, танцевальные, везде это крутилось, они все танцевали. И мы решили, мол, пойдем дальше, будем развиваться в этой сфере, — рассказала в одном из интервью мама Кати Адушкиной.





В начале 2020 года Катя Адушкина выпустила свой первый сольный альбом под названием "Малэнкий", в который вошло 9 песен в жанре поп. После этого девушка отправилась в концертный тур по городам России, который пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Однако даже на самоизоляции Катя не скучает: она активно снимает ролики для YouTube и TikTok, а также работает над новыми хитами!









Instasamka, 19 лет

Уроженка Тобольска Дарья Зотеева (Instasamka — творческий псевдоним девушки. — Прим. ред.) с детства тяготела к творчеству и увлекалась бальными танцами. В старших классах у девушки начались проблемы в отношениях с одноклассниками. Первое время Дарья терпела издевательства сверстников и не решалась дать отпор. В 10-м классе будущая звезда бросила школу из-за травли. Возвращаться к учебе Дарья не планировала и начала искать способы заработать на жизнь, потому что больше не хотела зависеть от родителей.





Instasamka

В 2016 году Зотеева завела страницу в инстаграме и начала постепенно привлекать аудиторию. Девушка взял псевдоним Презедентша и начала публиковать посты, в которых делилась своим мнением относительно важных событий в стране и в мире. Этот ход помог Дарье привлечь к себе аудиторию, однако совсем скоро девушка решила кардинально сменить имидж на более провокационный и взяла себе псевдоним Instasamka. Девушка начала снимать ролики, в которых не стеснялась нецензурно выражаться и в целом вела себя довольно эпатажно. Составляющими образа Даши стали длинные наращенные ногти, пухлые губы и большое количество татуировок.





После такой трансформации количество подписчиков Даши начало стремительно расти. Соразмерно увеличились и доходы девушки, она сняла квартиру в Москве и помогла маме открыть свой бизнес. Со временем Зотеева завела еще несколько каналов, начала вести мастер-классы и освоила другие популярные соцсети.

В 2019 году Даше решила расширить диапазон своего творчества и занялась музыкой, причем ставку Instasamka сделала не на популярное среди большинства молодежных исполнителей поп-направление, а на рэп. Зотеева записала несколько провокационных треков, увидела мгновенный отклик аудитории и через некоторое время уже представила свой первый рэп-альбом под названием Born to Flex. Во всех 12 треках с альбома при этом присутствовала нецензурная лексика.





На волне успеха в 2019-м Зотеева выпустила свой второй альбом под названием "Трипл малыш", куда также вошли треки с нецензурной лексикой. Особой популярностью среди молодежи пользуются песни Даши с этого альбома под названием Ding Dong Dong, Ariflame и Splash Out (треки записаны на русском языке, несмотря на иностранные названия).

Мониторю монитор, Вижу сук я всех в упор.Они пишут мне в директ, Не получат мой ответ.Я полковник ВВС, Вижу всех шалав небес.Здесь метели большой вес,И по трепу КМС,

— агрессивно зачитывает Даша в своем треке Splash Out.





Несмотря на скандальный образ Даши ее провокационное творчество, интерес аудитории к ней продолжает расти. Многие поклонники даже считают Дашу самой талантливой и яркой девушкой в российском рэпе и не устают напоминать ей об этом в своих комментариях:

Отвечаю, лучший рэп на женском языке!Она о*******, не вижу причин ее хейтить.Не думал что скажу это, но данное произведение заслуживает больше лайков и просмотра! Очень круто, стильно и вообще драйвово.Instasamka — топ!

Она успешно заключает рекламные контракты с брендами, сотрудничает с другими молодыми музыкантами и выпускает новые треки, даже сидя на карантине. Кстати, не так давно Instasamka стала героиней YouTube-шоу Насти Ивлеевой Agent Show. В беседе с блогером Даша раскрыла секрет успеха и даже поделилась подробностями своей личной жизни.





Миа Бойка, 23 года

Москвичка Мария Бойко (это настоящее имя артистки — Прим. ред.) с детства мечтала о музыкальной карьере. Девушка окончила музыкальную школу и еще в подростковом возрасте начала писать свои первые песни. Сначала Мария пыталась самостоятельно пробиться в российском шоу-бизнесе. Девушка публиковала ролики со своими песнями в сети и пыталась связаться с музыкальными продюсерами, но все усилия оказались тщетными.





Миа Бойка

В итоге прославиться Марии помог счастливый случай. Начинающую исполнительницу заметил певец T-killah, который был впечатлен талантом девушки и сразу же взялся ее продюсировать. Правда, перед тем как приступить к работе, Марии надо было не только придумать себе звучный эстрадный псевдоним, но и полностью изменить стиль. Так девушка не только перекрасилась в ярко-голубой цвет и начала носить бесформенные спортивные вещи, но и начала более смело и раскованно вести себя в обществе.





В январе прошлого года Миа Бойка выпустила свой дебютный сингл "Мы улетаем", записанный под покровительством T-killah. Песня и яркий образ Маши сразу понравились молодежи, после чего девушка начала появляться со своими хитами на телевидении.

Думаю головой, А поступаю сердцем.Мне это все впервой,Но надо делать выбор свой. Логика или чувства, Одно или второе.Как бы ни было трудно, Давай иди своей дорогой.Мы улетаем, мы улетаем.Где все негативное Мы оставляем здесь.И улетаем, мы улетаем.Насколько далеко, не знаю.Точно знаю — улетаем,

— поет Миа Бойка в своем дебютном треке.





Следом были особенно полюбившийся молодежи трек "Бабло", несколько "совместок", записанных с T-killah, и выпущенная в конце 2019 года песня "Ананас Адидас", которая моментально стала вирусной в интернете, — клип на "Ананас Адидас" всего за 5 месяцев набрал больше 7 миллионов просмотров на YouTube.





Пока Миа Бойка не набрала песен для выпуска полноценного альбома, однако она продолжает радовать поклонников новыми хитами и ездить на гастроли вместе с рэпером T-killah. Продюсер убежден, что девушке только еще предстоит раскрыть свой потенциал в полной мере, и продолжает всячески содействовать ее успешному поднятию на музыкальный олимп.





Фогель, 18 лет

Роберт Черникин (настоящее имя Фогеля. — Прим. ред.) родился в Магадане, а позже после развода родителей вместе с мамой переехал в город Новороссийск, где и прошло все его детство. Изначально молодой человек не планировал становиться музыкантом — куда больше его влекло предпринимательство.





Еще в школе Роберт задумал свой первый бизнес-проект — производство маек с дерзкими логотипами и принтами. Однако из-за отсутствия опыта в области маркетинга первая идея Черникина потерпела крах. После этого в 2017 году молодой человек пытался выиграть грант на реализацию придуманного им проекта под названием "ЧистоПляж" — его идея заключалась в очистке и благоустройстве пляжей его родного Новороссийска. Роберт искренне верил в успех этого дела, однако одобрения от местных властей так и не получил.





Фогель

В тот же период Черникин увлекся рэпом и хип-хоп-культурой. Из представителей западной культуры Роберт равнялся на Эминема. Из российских же исполнителей на творчество его больше всего вдохновляли пацанские хиты Макса Коржа.

Роберт начал сотрудничать с молодежным творческим объединением "Поколение М", взял псевдоним Фогель (так звучит девичья фамилия матери артиста) и в 2019 году представил свой первый трек под названием "Малолетняя любовь", который моментально выстрелил в интернете, понравился молодежи и плотно обосновался в музыкальных чартах "ВКонтакте".





Мы с тобою так мало знакомы, Но ты мне нравишься так,Той малолетней любовью, Блин, я влюбленный дурак.В воздух летят феромоны, Ими заполнен рюкзак.От тебя пахнет любовью,В голове полный бардак,

— так звучат сроки песни "Малолетняя любовь", которой Фогель и покорил своих юных фанатов.





Уже через месяц Фогель выпустил новый трек под названием "Останусь рассветом", а следом композицию "Лето 17". В тот момент у молодого музыканта начало появляться большое количество поклонников, после чего Роберта активно начали приглашать на различные YouTube-шоу.

В начале 2020 года Фогель выпустил свой первый альбом под названием "Люболь Pt. 1", в который вошли как его первые нашумевшие хиты, так и новая песня "Стерва", а также другие романтичные композиции. Сокровенной мечтой Роберта на 2020 год было поехать в большой гастрольный тур по городам России. С февраля вплоть до лета у молодого музыканта были расписаны выступления в клубах Москвы, Московской области, Тюмени, Красноярска, Омска и Новосибирска.





Однако в творческие планы рэпера вмешалась пандемия коронавируса, из-за которой все концерты пока отменены на неопределенный срок.





Niletto, 27 лет

Уроженец Тюмени Данил Прыжков (настоящее имя Niletto. — Прим. ред.) стал известен благодаря участию в проекте "Песни на ТНТ", но настоящим народным любимцем стал уже после окончания проекта, когда в 2019 году выпустил песню "Любимка". Незатейливый мотив и привязчивые строки "Любимки" очень быстро полюбились народу — песня на долгие месяцы обосновалась на первых строках российских музыкальных чартов и по сей день остается в топ-100 самых популярных песен в нашей стране в Apple Music.





Niletto

Время пострелять, Между нами пальба,Пау, пау, па, па Попадаешь в сердце, Остаешься там, любимка.Я просто трачу себя. Я просто трачу себя.Всего себя на тебя, — эти строки с легкостью напоет любой школьник, если его спросят о самом известном хите Niletto.





Помимо популярной "Любимки" у Niletto также выпущено целых два музыкальных альбома и один мини-альбом "Простым", релиз которого состоялся в конце марта. Данил делает все, чтобы не остаться артистом одного хита, и продолжает творить, причем большинство композиций Niletto сильно отличаются от "Любимки" — они не танцевальные, а лирические.









Сам Прыжков, несмотря на внезапно свалившуюся на него славу, продолжает оставаться простым парнем из Тюмени. Ему до сих пор непривычно, когда люди неожиданно узнают его на улице, и неловко во время интервью на телевидении или YouTube. Кстати, творчество Niletto одинаково нравится как молодежи, так и их родителям. Последние отмечают, что в песнях Данилы нет мата, и называют их очень душевными:

Как нам не хватает таких хороших добрых песен. Клипов, в которых нет голых задниц, пошлости и мата. Niletto красавчик!Да уж... Не думала, что в 40 лет буду слушать такое. Гениально! Как глоток свежего воздуха, браво. Спасибо за такую музыку. Просто и гениально.У Niletto самые дешевые клипы за всю историю человечества, но он от этого он не становится хоть чуточку менее крутым. Уровень!Такое ощущение, что я вернулась в 2000-й. Это кайф, юношество, те чувства... спасибо! Без понтов, но так душевно. Это самое главное!





Мэвл, 28 лет

Белорусский артист Мэвл по-настоящему прославился в конце 2019 года после выхода песен "Холодок" и "Патамушка", но начал свой творческий путь задолго до этого. Интересно, что изначально Мэвл, которого в реальной жизни зовут Владислав Самохвалов, мечтал стать футболистом, но после полученной травмы колена увлекся музыкой.





Первые композиции Мэвла сильно отличались от его сегодняшнего творчества. Владислав ударился в рок, освоил такие специфические приемы экстрим-вокала, как скриминг и гроулинг, и был солистом в популярной в его родном Гомеле метал-группе Reniwal. Через какое-то время Самохвалов понял, что у него вряд ли получится добиться большого успеха в этом жанре, и кардинально изменил свой подход к творчеству.





Мэвл

Владислав начал пробовать себя в жанре поп. Музыкант записывал на видео каверы различных исполнителей и свои собственные композиции, а потом публиковал их в инстаграме. Очень быстро на парня с необычной, немного электронной манерой пения начали обращать внимание как обычные пользователи сети, так и люди из музыкальной среды. Тогда же Самохвалову поступило предложение о сотрудничестве с творческим объединением Legacy Music, занимающемся раскруткой молодых артистов.





Очень скоро под надежным крылом лейбла парень начал выпускать хит за хитом. 2019 год оказался для Мэвла особенно успешным, после выпуска хитов "Холодок" и "Патамушка" он надолго задержался в музыкальных чартах и обзавелся целой армией поклонников.

Пото-пото-пото-пото-пото-потому чтоЭта, эта, эта, эта, эта наши чувства.Любо-любо-любо-любо-любовь до безумства,Опасная ты штучка, взрывная, как шипучка,

— именно этими простыми и легко запоминающимися словами из песни "Патамушка" Мэвл смог покорить молодежь.

В начале 2020 года Мэвл презентовал свой дебютный альбом "Всем привет!", а 1 мая представил публике новый сингл "Мне пора", с помощью которого поднимает своим фанатам настроение в период карантина.





Ramil', 20 лет

Рэпер Ramil' родом из Нижнего Новгорода, а его настоящее имя Рамиль Алимов. В детстве Рамиль посещал музыкальную школу и выступал в местном народном ансамбле, а в подростковом возрасте начал записывать свои первые песни под минусы, взятые в сети.

Своим творчеством Ramil' начал делиться на своей странице в инстаграме, и совсем скоро записанная парнем в домашних условиях песня "Хочешь со мной" покорила пользователей сети, которые начали активно распространять ее в соцсетях.





Ramil'

Потом Рамиля заметил музыкальный продюсер Авакян и начал помогать ему с продвижением. Студийная версия трека "Хочешь со мной" была записана благодаря финансовой поддержке поклонников. Этот отклик от фанатов вдохновил Алимова на продолжение работы.

Все клятвы мои,Что тебе дарил.Тушил, будто бы фонари.Тебе говорил о бессмертной любви,Не обессудь, отпусти.Грею душу во тьме,Ведь меня больше нет.Вспоминай лишь слова,Что говорил о тебе,

— зачитывает о несчастной любви в своем треке "Хочешь со мной" Ramil'.

Следом Ramil' выпустил еще несколько треков, а совсем скоро объявил о релизе первого альбома под названием "Хочешь со мной". Парень начал появляться на телевидении и активно получать предложения о сотрудничестве.





2019 год оказался для Рамиля очень продуктивным — он представил свой второй альбом "Все, что есть у меня" и сингл "Пальцами по губам", который долгое время оставался в топ-100 самых популярных песен в Apple Music.





В 2020 Ramil' уже успел выпустить два лирических хита: "Мадонна" и "Вальс". В ближайших планах Рамиля сразу после окончания карантина продолжить свой масштабный гастрольный тур по городам России и бывшего СНГ, который стартовал еще до начала пандемии коронавируса.









Клава Кока, 23 года

Уроженку Екатеринбурга Клаву Коку сложно назвать начинающей артисткой — с 2015 года девушка является подопечной музыкального лейбла рэпера Тимати Black Star и за это время успела выпустить 19 композиций и несколько клипов. Однако по-настоящему выстрелить Клава смогла только в конце 2019 года после выпуска своего дебютного альбома "Неприличное о личном", треки с которого "Мне пох", записанный в дуэте с рэпером Моргенштерном, и "Зая" стали настоящими хитами.





Клава Кока

Во время работы над дебютным альбом Клавдия Высокова (а именно так артистку зовут на самом деле) пересмотрела свое предыдущее творчество и проанализировала все современные тренды в молодежной музыке. Клава Кока поняла, что песни с использованием нецензурной лексики и жесткими битами запоминаются и нравятся публике гораздо больше, чем то, что она делала раньше. Раньше Клава считала для себя неприемлемым мат в песнях, однако сразу же после выпуска первого альбома поняла, что не прогадала со сменой стиля.





Скажи мне сладкую ложь,Скажи прямо в лицо,Скажи, что любишь меня,Но уже так все равно.Нет времени объяснять,Меня цепляет твой взгляд,Но ты ведь точно из тех, Кому нельзя доверять.Мне пох, пох,Тебя люблю, но веду себя так, будто мнеПох, пох,Потому что я люблю тебя.Слышишь,Мне пох, пох,Я люблю, я люблю, я люблю тебя,Но мне пох, пох.Ах! Ох!

— так звучит куплет Клавы в совместном треке с Моргенштерном "Мне пох".





После этого Клаву начали активно приглашать на различные YouTube-шоу. Девушка также приступила к подготовке своего первого сольного концерта в Москве, который должен был состояться в апреле, пока коронавирус не разрушил эти планы. Теперь певица с нетерпением ждет окончания пандемии, чтобы все же презентовать свое шоу, а параллельно выпускает новые хиты на радость поклонникам.









Mary Gu, 26 лет

Мария Гусарова выросла в небольшом городке Похвистнево Самарской области и с детства проявляла интерес к творчеству. В школьные годы Маша устраивала со своей сестрой музыкальные поединки, на которые ее вдохновляло творчество Кристины Агилеры и... Надежды Кадышевой.

В подростковые годы Гусарова начала записывать на видео каверы песен известных исполнителей, которые потом начала публиковать в интернете. Тогда же девушка определилась с дальнейшей карьерой и после окончания школы поступила в Самарский государственный институт культуры, чтобы получить музыкальное образование.





Mary Gu

Параллельно девушка под псевдонимом Mary Gu продолжала публиковать на YouTube как каверы, так и собственные композиции. Эти ролики привлекали внимание как интернет-пользователей, так и популярных артистов. Например, после того как Мария выпустила кавер на песню "Безумие" ЛСП и рэпера Оксимирона, последний отметил ее версию смайлом с изображением пистолета — правда, восторг Мирон выразил или разочарование, поклонники так до конца и не поняли.





Mary Gu неоднократно пыталась пробиться на российской эстраде: она проходила кастинг в группу Serebro и пробовала свои силы на проекте "Голос", однако все ее усилия оказались безуспешными. Тогда Гусарова перестала искать покровителей и решила пробиваться своими силами. Заручившись поддержкой поклонников, Маша выпустила мини-альбом, в который вошло три песни: "Здравствуй", "Я мелодия" и "Дикая". Следом были песни "Ай-Петри", "17", "Папа", благодаря которым артистка медленно, но верно становилась все популярнее среди интернет-аудитории.





В начале 2020 года Мария выпустила свой первый полноценный альбом "Дисней", в который вошло 10 песен, в том числе "Ненавижу города", которая долгое время находилась в чарте Apple Music, и "Дисней", добившаяся ротации на радио.

Сегодня я пью виски чистым.Ты думал, ты единственный? Остынь.Если нужна принцесса — иди с ней,Здесь тебе не Дисней, сука, Ди-дисней,

— поет Маша в песне "Дисней".

Сейчас армия поклонников Mary Gu, которые прониклись творчеством девушки о непростом детстве и несчастной любви, с каждым днем пополняет свои ряды. Мария Гусарова продолжает находиться в тесном контакте со своими фанатами, а перед выпуском очередного хита делится его демоверсией в инстаграме и интересуется их мнением.









Эрика Лундмоен, 22 года

Эрика Лундмоен родилась в Осло, но все свое детство провела в Санкт-Петербурге. С ранних лет девочка любила петь, а в школьные годы сама освоила игру на акустической и электрогитаре, не зная при этом нотную грамоту. Любовь к року, творчество певицы Адель и частое посещение оперы в Мариинке в итоге сформировали уникальный музыкальный стиль Эрики, совмещающий в себе этнические мотивы, замиксованные с современным хип-хопом.





Эрика Лундмоен

Лундмоен довольно рано начала писать свои первые песни, однако сначала стеснялась выставлять их общее обозрение в соцсетях. Со временем переборола страх и стала делиться своим творчеством на странице "ВКонтакте". В 2015-м Эрика представила англоязычную песню In My Galaxy, а через какое-то время еще и композицию на русском языке "Оторваться от земли". К удивлению самой артистки, ее русскоязычная песня сразу же разместилась на второй строчке топ-чарта прослушиваний по версии российского Shazam.





Настоящий же успех пришел к Эрике после того, как она в 2019 году опубликовала в сети свою композицию "Яд", за короткое время собравшую десятки миллионов прослушиваний на YouTube.

На, на, на, мне все равно.Да, да, да, да, вы мне никто.Но языки — это яд,Я вижу их взгляд.Я тот случай — голову ломай,Круче всех-всех сучек, просто понимай,На высоту сам себя поднимай,Свою пустоту мною не заполняй,Хочешь меня, сам себя поменяй,

— поет Эрика в песне "Яд".

Ровно год назад Лундмоен представила свой дебютный альбом "Источник", в который вошло 11 песен, в том числе дуэты с рэпером Рем Диггой и Ромой Мальбеком.





Сейчас Эрика Лундмоен продолжает работать над новыми хитами, причем следующий альбом девушки, может быть, будет записан в жанре рок, — певица черпает вдохновение именно в этой музыке и давно мечтает выпустить что-то именно в этом стиле.

Параллельно Лундмоен получает дополнительное образование в академии имени Гнесиных на продюсерском факультете (Эрика также окончила эстрадно-джазовый колледж на Ордынке).