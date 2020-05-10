Активисты New Generation со всего мира создали записали ролик в честь ветеранов

Вадим Карасев

Активисты программы Россотрудничества New Generation выпустили песенный ролик, посвященный своим предкам - ветеранам Великой Отечественной войны. Ролик создатели назвали "Живой фронтовой альбом - "Эх, дороги...". Всем миром!"

"Друзей, единомышленников, семьи и целые коллективы из разных стран и континентов объединила очень важная и знакомая всем песня военных лет. "Эх, дороги…". Незабываемые стихи помогли объединить в единый фронтовой альбом разрозненную мозаику воспоминаний, ключевых событий и личных историй, слез и счастья военных лет. Начав собирать гвоздики от стен Брестской крепости, мы возложили букет к памятнику Воина-освободителя в Берлине. У всех участников была небольшая мечта - выйти в это непростое время из дома, приобщиться к этому святому Празднику и почтить память героев. В канун 75-летия Победы мы сделали это вместе!" - говорится в описании к клипу.

Создатели подчеркивают, что у каждой семьи и у каждого народа - свои яркие воспоминания и герои, но всех их объединяет Великая Победа 1945 года.



Ранее Ruposters писал, что российские артисты по инициативе и при поддержке музыкального телеканала "Жара ТВ" исполнили новую песню #героямпосвящается и приурочили ее к 75-летию Великой Победы.

