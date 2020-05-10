BadComedian растоптал фильм о Победе, снятый на бюджетные деньги

Вадим Карасев





BadComedian снял разгромный видеоразбор фильма «На Париж!», премьера которого состоялась 9 мая 2019 года. История основана на рассказе о реальном человеке, Герое Советского Союза Александре Милюкове и его друзьях, которые после капитуляции Германии решили отпраздновать победу в парижском борделе, добираясь туда на автомобиле, который был получен в результате мародёрства.

Баженов проанализировал сюжет фильма и по итогам представил аудитории видео, в котором объяснил, чем же фильм «На Париж» так плох. Дело в том, что сюжет основан на старой байке, и повествует о «приключениях» героев в борделях, где герои по ходу дела предаются пьянству и разврату, без какого-либо смысла.

По мнению BadComedian, сюжет и исполнение – пошлое и грубое, большинство актёров играют шаблонно, вписавшись в свои привычные киношные образы.

Но самое печальное, что такой фильм, как «На Париж!», снят при поддержке Министерства Культуры РФ, подаваясь как исторически достоверный, хотя изображает какую-то длинную попойку. И ничего более.

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