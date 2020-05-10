Байкеры в форме фашистов устроили провокацию у дипмиссии России в Вильнюсе

Алексей Вольцев

В День Победы в литовской столице байкеры, одетые в форму гитлеровского вермахта, устроили провокацию у посольства России в Вильнюсе.

Несколько мотоциклистов под звуки марша преступного Третьего рейха проехались вокруг российского посольства, расположенного в Вильнюсе на улице Латвю, 53. По данным портала delfi.lt, несмотря на то, что нацистская символика в прибалтийской республике запрещена, никто не был задержан.

Провокации у дипмиссии РФ предшествовала попытка фашистствующих байкеров пройти на территорию Антакальнисского кладбища, где литовцы традиционно возлагают цветы солдатам, погибшим при освобождении Литвы от фашистов. Полиция не пустила провокаторов.

Проживающий в Вильнюсе известный публицист Валерий Иванов дополнил корреспонденту ИА Newstes, что один из таких неонацистов пристал к нему, обзывая и угрожая за то, что на лацкане у нашего соотечественника была прикреплена георгиевская ленточка.

«При народе он не довёл дело до рукоприкладства, только обзывал меня и всё пытался снять на телефон. Дело было на территории кладбища при подходе к мемориалу, когда я присел на лавочку, чтобы пристегнуть георгиевскую ленточку. По улицам ходит с георгиевской ленточкой теперь нельзя», — сказал Иванов.

Delfi уточняет, что байкеры, переодетые в форму вермахта, являются членами мотоклуб, который «характеризуется антисоветским мышлением».