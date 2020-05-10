Белый дом не прокомментировал запись о победе США и Великобритании над нацизмом

Вадим Карасев

Фото: Pixabay

Белый дом не прокомментировал свою запись в социальных сетях о том, что победу над нацизмом 8 мая 1945 года одержали США и Великобритания. Об этом пишет ТАСС.

Так, агентство направило запрос в Белый дом с просьбой пояснить данную публикацию. Однако американская сторона не предоставила каких-либо заявлений.

9 мая Белый дом опубликовал поздравительное сообщение, в котором было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», при этом СССР не упомянули. Пост вызвал возмущение у пользователей сети и МИД России, а также в Совете Федерации. Бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии Герхарт Баум напомнил, что советские войска освободили Берлин и Германию от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом нельзя забывать.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.