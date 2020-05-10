Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Белый дом не прокомментировал запись о победе США и Великобритании над нацизмом

Белый дом не прокомментировал запись о победе США и Великобритании над нацизмом

Белый дом не прокомментировал запись о победе США и Великобритании над нацизмомФото: Pixabay

Белый дом не прокомментировал свою запись в социальных сетях о том, что победу над нацизмом 8 мая 1945 года одержали США и Великобритания. Об этом пишет ТАСС.

Так, агентство направило запрос в Белый дом с просьбой пояснить данную публикацию. Однако американская сторона не предоставила каких-либо заявлений.

9 мая Белый дом опубликовал поздравительное сообщение, в котором было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», при этом СССР не упомянули. Пост вызвал возмущение у пользователей сети и МИД России, а также в Совете Федерации. Бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии Герхарт Баум напомнил, что советские войска освободили Берлин и Германию от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом нельзя забывать.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Турцию могут накрыть вторая и третья волны эпидемии коронавируса — эксперт
Турцию могут накрыть вторая и третья волны эпидемии коронавируса —
Россияне массово закупились спорттоварами на фоне самоизоляции
Россияне массово закупились спорттоварами на фоне самоизоляции
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
В Махачкале с минаретов мечетей звучит «Священная война»
В Махачкале с минаретов мечетей звучит «Священная война»
В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом
В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом
Юлия Савичева: «Я предсказала дату рождения дочери»
Юлия Савичева: «Я предсказала дату рождения дочери»
Россиян предупредили о последствиях дыхательной аллергии
Россиян предупредили о последствиях дыхательной аллергии
Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России
Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России
Врач призвала остаться 12 мая дома
Врач призвала остаться 12 мая дома
Белый дом не прокомментировал запись о победе США и Великобритании над нацизмом
Белый дом не прокомментировал запись о победе США и Великобритании
Половина российских сайтов оказалась под угрозой захвата хакерами
Половина российских сайтов оказалась под угрозой захвата хакерами
Как сложилась судьба детей-актеров из известных советских и российских фильмов
Как сложилась судьба детей-актеров из известных советских и

Топ на сегодня

Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая
Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Как пройдет День Победы в условиях пандемии коронавируса
Как пройдет День Победы в условиях пандемии коронавируса
Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны
Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Победы

Еще по теме

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию
Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом
Захарова оценила твит Белого дома о победе США и Британии над нацизмом
США не победили бы Гитлера без СССР: Пушков преподал урок истории Трампу