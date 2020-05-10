Бессмертный полк, Окна Победы и песни на балконах: как россияне отметили великий праздник в условиях самоизоляции

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса

Празднование Дня Победы в 2020 году оказалось необычным - из-за распространения коронавирусной инфекции большинство традиционных мероприятий пришлось перенести. Но масштабно и тепло отметить этот великий праздник, а также поздравить ветеранов-фронтовиков стране все же удалось - в России и мире с успехом прошло несколько новых акций, часть из которых - в новом онлайн-формате.

"Свет Победы", "Флаги России", "Окна Победы", "Поем Двором" и другие акции запущены только в этом году, но уже нашли отклик в сердцах россиян. Несмотря на необычность празднования, соцсети оказались заполнены яркими фотографиями граждан с георгиевскими ленточками, знаменами Победы, воздушными шариками и гвоздиками. Этот год дал россиянам новые традиции и доказал - никакие проблемы не отнимут у народа такой важный праздник.



Большую роль в проведении новых праздничных мероприятий сыграли волонтеры, усилиями которых удалось реализовать многое - от доставок цветов и подарков ветеранам, до организации концертов во дворах и ярких флешмобов не только в РФ, но и в десятках стран мира. Это означает, что добровольческим движениям в России удалось создать четкую и мощную структуру, одинаково полезную как в помощи людям, так и в организации важнейших для страны праздничных событий.

Не менее масштабным выглядит сегодня и "Бессмертный полк", который в этом году проведен в онлайн-режиме. Виртуальное шествие собрало около 3 млн россиян - фото близких-участников Великой Отечественной войны разместили в трансляции, которая на протяжении двух недель будет идти на сайте акции, в онлайн-кинотеатрах и на уличных экранах городов России. К движению традиционно присоединился и президент Владимир Путин. Кроме того, акцию поддержали и пользователи соцсетей.

Участники акции "Окна Победы" украсили окна своих квартир и учреждений праздничной символикой - георгиевскими ленточками, цветами и юбилейными надписями. В Instagram и других соцсетях - сотни тысяч публикаций таких окон.

Всероссийский флешмоб "Флаги России. 9 мая" прошел в ряде регионов России - в его рамках украшены окна 104 зданий. Всего размещено 6,5 тыс. флагов.

"Фонарики Победы" - в рамках акции желающие зажигали в окне свечу или фонарь как дань памяти и уважения ветеранам. Это была очень теплая акция, не менее масштабная, чем песни с балконов или концерты во дворах. К акции присоединились не только волонтеры и обычные граждане, а еще и коммерческие и государственные структуры.

В рамках акции "Поем Двором" артисты приезжали к домам, где живут ветераны Великой Отечественной войны, и проводили там концерты, чтобы выразить благодарность участникам боевых действий, сохранить память о Победе. Судя по количеству видеороликов в "Одноклассниках" и "Вконтакте", акция очень понравилась как ветеранам, так и обычным жителям домов, которые довольно часто подпевали прямо из открытых окон.



Добровольцы региональных штабов помощи #МЫВМЕСТЕ запустили акцию "Вам, родные" и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. В период самоизоляции - это очень важное дело, чтобы показать фронтовикам, что общество и молодое поколение о них не забыл и чтит их подвиг несмотря на проблемы.