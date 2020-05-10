Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого дома

Анастасия Иванова

Уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса достигнет дна в мае-июне и составит более 20%, заявил в воскресенье экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

"Да, это примерно то, что мы ожидаем (что уровень безработицы достигнет дна в мае-июне - ред.). Я ожидаю, что это будет более 20%, к сожалению", - сказал он в эфире телеканала CBS, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу данные по безработице в США за апрель показали, что она обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% с мартовских 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.

Минтруда США публикует ежемесячную статистику по уровню безработицы в стране с 1948 года. До этого ведомство публиковало только ежегодные данные. Согласно им, в 1933 году, во время Великой депрессии, безработица в США достигла абсолютного максимума в 24,9%. Если смотреть ежемесячные данные минтруда США с 1948 года, то максимальный уровень безработицы в стране был отмечен в ноябре и декабре 1982 года - 10,8%.