Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого дома

Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого дома

Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого дома
Уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса достигнет дна в мае-июне и составит более 20%, заявил в воскресенье экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

"Да, это примерно то, что мы ожидаем (что уровень безработицы достигнет дна в мае-июне - ред.). Я ожидаю, что это будет более 20%, к сожалению", - сказал он в эфире телеканала CBS, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу данные по безработице в США за апрель показали, что она обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% с мартовских 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.


Минтруда США публикует ежемесячную статистику по уровню безработицы в стране с 1948 года. До этого ведомство публиковало только ежегодные данные. Согласно им, в 1933 году, во время Великой депрессии, безработица в США достигла абсолютного максимума в 24,9%. Если смотреть ежемесячные данные минтруда США с 1948 года, то максимальный уровень безработицы в стране был отмечен в ноябре и декабре 1982 года - 10,8%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Татьяна Васильева пошла на поправку
Татьяна Васильева пошла на поправку
Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого дома
Безработица в США достигнет дна в мае-июне, считает советник Белого
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Трамп призвал писавших статьи про Россию журналистов отказаться от Пулитцера
Трамп призвал писавших статьи про Россию журналистов отказаться от
В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
«Никола Тесла не был хорватом»: глава МИД Сербии направил ЕС ноту протеста
«Никола Тесла не был хорватом»: глава МИД Сербии направил ЕС ноту
Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней
Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней
Пираты в Гвинейском заливе взяли в плен россиян
Пираты в Гвинейском заливе взяли в плен россиян
Вычислен возможный нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании
Вычислен возможный нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании
Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести загородной жизни
Звездный Instagram: масочный режим в каменных джунглях и прелести
Иран заявил о готовности к переговорам с США по обмену заключенными
Иран заявил о готовности к переговорам с США по обмену заключенными
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом
Россия поблагодарила Туркменистан за помощь в борьбе с коронавирусом

Топ на сегодня

Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Познер оценил отношение Лукашенко к пандемии фразой «ни в какие ворота не лезет»
Познер оценил отношение Лукашенко к пандемии фразой «ни в какие
Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы
Студенты ВГИКа в честь Дня Победы сняли клип на песню Окуджавы

Еще по теме

США предрекли уровень безработицы времен Великой депрессии
В США безработица в августе сохранилась на уровне в 4,9%
Безработица в России в июле сократилась до 5,3%
Власти США допустили безработицу у пятой части населения