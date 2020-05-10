Ближний Восток, полосатые платья, кислотные футболки: смотрим новые лукбуки

Вадим Карасев

Лето все-таки будет. Пусть не таким, каким мы его себе представляли, зато можно наконец обустроить собственный балкон так, что любимая веранда в городе померкнет. Ну а о путешествиях пока пусть напоминает одежда — бренд Alena Akhmadullina и украинская марка L.A.B by Ternovskaya выпустили коллекции, вдохновленные Ближним Востоком. На них и многое другое смотрим в нашей сегодняшней подборке лукбуков.

1.Alena Akhmadullina

Бренд представил капсулу Middle East, созданную с учетом стилистических предпочтений клиенток с Ближнего Востока. В капсулу вошли сдержанные элегантные платья как приталенного, так и свободного силуэта с ручной вышивкой в русском стиле с использованием бисера и жемчуга, а также аксессуары: миниатюрные сумки с ручками-цепочками из жемчуга и янтаря.









2.Anne Cotler

В летней коллекции Anne Cotler представляет лаконичные платья-рубашки, сшитые по фигуре, подчеркивающие женственность линий. Также в коллекцию вошли укороченные платья свободного силуэта и комфортные комбинезоны. Впервые представлена и линия головных уборов в пару к изделиям из основной коллекции.





3.Colmar

В линейке городской одежды Originals by Originals от итальянского бренда Сolmar представлены футболки и поло, бомберы и худи, шорты и джоггеры в насыщенной цветовой палитре.

Колор-блок возвращает нас к спортивной моде 70-х годов, а крупные принты с логотипами отсылают к стилю 90-х.









4.Sol

Весенне-летний лукбук снимали по FaceTime — к такому методу работы прибегли уже многие бренды во время пандемии коронавируса. В качестве модели выступила дизайнер марки Ольга Селиванова. Работая над линейкой, она вдохновлялась эпохой 80-х. В коллекции сочетаются спортивный шик, романтизм и повседневный стиль.









5.L.A.B by Ternovskaya

На создание коллекции дизайнера Ольгу Терновскую вдохновило ее путешествие в ОАЭ, особенно сила и масштаб пустыни. Коллекция Desert пронизана духом архитектурных деталей Дубая и диких пейзажей дюн. В цветовой палитре преобладают натуральные оттенки с вкраплениями ярких акцентных цветов.







