Более сплоченно и эмоционально: как в этом году отпраздновали 9 Мая
"Праздник – он остался праздником, его нельзя украсть, его нельзя отменить, его нельзя запретить. Он будет, потому что это День Победы. Новый год, наверное, можно было бы отменить, а День Победы нельзя", – сказал Александр Малахов.
Также эксперт отметил, что новые формы взаимодействия в условиях ограничений указывают на то, что общество готово отстаивать и сберегать традиции. Ярким примером стала акция "Окна Победы". В рамках всероссийского флешмоба все желающие могли оформить окна своих квартир и домов с использованием рисунков, картинок, фотографий, посвященных Победе советского народа над фашизмом. По мнению Александра Малахова, у этой акции есть все шансы стать такой традиционной и всеми любимой, как "Бессмертный полк".