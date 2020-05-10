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Более сплоченно и эмоционально: как в этом году отпраздновали 9 Мая

Более сплоченно и эмоционально: как в этом году отпраздновали 9 Мая
Несмотря на режим самоограничений, День Победы прошел в этом году даже более эмоционально, чем обычно. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал эксперт ЭИСИ Александр Малахов. Он отметил, что из-за сложившийся эпидемиологической ситуации люди нашли новые форматы и формы празднования, и это получилось очень органично и эмоционально.

"Праздник – он остался праздником, его нельзя украсть, его нельзя отменить, его нельзя запретить. Он будет, потому что это День Победы. Новый год, наверное, можно было бы отменить, а День Победы нельзя", – сказал Александр Малахов.

Также эксперт отметил, что новые формы взаимодействия в условиях ограничений указывают на то, что общество готово отстаивать и сберегать традиции. Ярким примером стала акция "Окна Победы". В рамках всероссийского флешмоба все желающие могли оформить окна своих квартир и домов с использованием рисунков, картинок, фотографий, посвященных Победе советского народа над фашизмом. По мнению Александра Малахова, у этой акции есть все шансы стать такой традиционной и всеми любимой, как "Бессмертный полк".

# Россия
По материалам: ria.ru

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