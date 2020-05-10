Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме

Вадим Карасев

Фото: @buzova86

Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы. Об этом в воскресенье, 10 мая, пишет НТВ.

По мнению юзеров, артистка неискренне пытается «примазаться» к торжественным событиям, также многие посчитали ее фото позерством. Подписчики оставили под снимками негативные комментарии: «Накрасилась и приехала в лес ради фоточки», «Поменьше макияжа не пробовала?», «В войну некогда было мулеваться! Думали о другом», «На войне в макияже не ходят!»

Бузову отправили смывать макияж и посоветовали не «устраивать карнавал» 9 Мая.

Ранее артистка опубликовала в Instagram стихотворение ко Дню Победы, поздравив россиян с праздником. На видеозаписи она была в форме военной медсестры с пилоткой на голове и заплетенными косами.

В апреле сообщалось, что Бузова разоткровенничалась о своих отношениях с мужчинами на шоу «Еще не вечер!» юмористки Елены Степаненко. Она рассказала, что до встречи и свадьбы с футболистом Дмитрием Тарасовым в ее личной жизни была безумная влюбленность в молодого человека, с которым жила в разъездах между Москвой, Санкт-Петербургом и Финляндией.