Был "украинский" — стал "Божий": в сети показали, как за шесть лет поменялось мнение Усика об оккупации Крыма (видео)

Лидия Мартынова

В сети появился красноречивый ролик, посвященный изменению мировоззрения боксера Александра Усика, снова попавшего в скандал вместе с «братом» по вере Василием Ломаченко.

Журналисты Радио Свобода показали изменение мировоззрения боксера, начиная с 2012 года, когда он танцевал украинский гопак на ринге после победы, целовал сине-желтый стяг и называл Крым частью Украины и заканчивая 2018 годом, когда в интервью назвал родной полуостров «божьим».

У інтернеті все частіше майорить ім'я Олександра Усика та його побратимів. Багато хто помітив, що громадянська позиція боксера дещо трансформувалася.



Ми проаналізували для вас цю ситуацію та зробили ось таке відео.



А як ви ставитеся до Олександра Усика? pic.twitter.com/kzZlecZ343

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 10, 2020

«Трансформация его личости шла паралельно изменению стрижки — от „оселедця“ (т.е. проукраинской позиции) и до „нестриженый ватан“ ныне», — отметил тенденцию пользователь с ником Soso Pavliashvili.

Другие же пользователи выразили четкое отношение к спортсмену, назвав его «продажным», и посоветовали не возвращаться на родину.

Напомним, Усик заявил, что несмотря на войну с Россией, все равно будет дружить с гражданами страны-агрессора, а Василий Ломаченко признался, что война «не укладывается у него в голове».