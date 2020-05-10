"Было не найти". Трамп припомнил молчание Буша в истории с импичментом

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-главу государства Джорджа Буша, который опубликовал видеообращение по поводу распространения коронавируса, передает NEWS.ru.

В частности, Буш призвал всех американцев объединиться в эти непростые времена, а также положить конец партийным разногласиям. Трамп заявил, что ценит послание Буша, в ответ спросил у экс-президента, где тот был во время процедуры импичмента.

"Когда речь шла о величайшем обмане в американской истории, его просто нигде было не найти", – написал Трамп, имея в виду молчание Буша по поводу импичмента.

США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Дональда Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Расследование было завершено в марте 2019 года из-за нехватки свидетельств.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США провели ряд увольнений после дела по импичменту Трампа.