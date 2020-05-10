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Число антисемитских преступлений в Германии выросло на 13%

Число антисемитских преступлений в Германии выросло на 13%

Количество антисемитских преступлений в Германии в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросло на 13 процентов.

Таковы данные доклада, который представят на будущей неделе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер и глава Федерального управления уголовной полиции Хольгер Мюнх. Абсолютные цифры совершенных преступлений против евреев таковы: в 2018 году было возбуждено 1799 уголовных дел, в 2019 году — около 2000.

Как уточняет Welt am Sonntag, рост политически мотивированных преступлений особенно высок в земле Бранденбург (ростом на 52,5%) и Тюрингии (рост на 40%).

ИА Newstes напоминает, что зимой 2020 года председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер прямо обвинил федеральные органы юстиции в халатном подходе к расследованию случаев антисемитизма и особо выделил существенные угрозы для жизни евреев в ФРГ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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